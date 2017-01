Un dels pessebres vivents més especials

A punt de complir dues dècades, el Pessebre dels Estels s’ha convertit ja en una data obligada en l’agenda d’activitats nadalenques del municipi i dels seus voltants, és per aquesta raó que no para de renovar-se, i enguany s’han estrenat noves escenes i espectacles. Concretament, s’ha fet una sínia d’aigua que fa funcionar un animal, i aquesta aigua extreta del pou s’aprofitarà per regar l’hort del pessebre. Un altra novetat és que s’obrirà el celler de Cal Santo, una de les cases importants de Castelló del segle XVII que encara està dempeus. Els visitants hi podran veure la cuina, el forn de pa, el menjador, el foc a terra i l’estable.

Una altra novetat d’aquesta 19a edició és que els visitants podran participar al concurs d’Instagram que es convoca des de l’Oficina de Turisme i en la que les millors fotos tindran premis. Les bases es poden consultar a la web de turisme.

En total s’hi representen 38 escenes gràcies als 220 actors i més de 100 col·laboradors que fan possible que aquest poble medieval recuperi, com cada Nadal, la seva vida. Tot això només passarà els dies 26 de desembre del 2016 i 6 i 7 de gener del 2017. L’horari de visita serà de 18.00 a 20..30 h. Les entrades es podran comprar 'online' a www.masiacastello.cat o al mateix nucli de Castelló, en arribar al poble, i tindran un preu de 4 euros per als nens entre 4 i 9 anys, de 7 euros per a la resta de públic i per als menors de 4 anys l’accés serà gratuït. El preu de l’entrada inclou un petit berenar, que s’oferirà en una gran carpa.

Les persones interessades a visitar el pessebre caldrà que s’apropin fins a Vandellòs, on se’ls indicarà com arribar amb el seu propi vehicle, per camí asfaltat, fins a l’aparcament, una gran zona condicionada per estacionar els vehicles fàcilment.

Precisament, el que veritablement fa únic aquest pessebre és el lloc. Castelló és un poble medieval del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, enclavat entre muntanyes, que va quedar deshabitat a mitjans segle XX. La seva decadència física es va aturar quan l’any 1997 es va constituir l’Associació Masia de Castelló i es va organitzar el primer pessebre vivent.

A poc a poc, Castelló, gràcies al pessebre, ha recuperat carrers, parets, eres, cases i algun sostre, aleshores mig enrunats i amagats sota la vegetació. Però no només ha recuperat el seu aspecte físic, sinó també, cada Nadal, la seva vida, aquella que havia tingut a principis del segle passat, quan hi habitaven prop de 120 persones. Així doncs, a Castelló, per Nadal, hi torna a haver ferrer, baster, llatadores, canyisser, fuster... A l’era hi torna a haver garbes, al forn s’hi sent de nou la flaire del pa acabat de fer, a la taverna s’hi canta novament i el fum dalt al bosc del Tossalet delata la carbonera.

Aquest projecte, després de 18 anys, segueix en peu. Enguany, Castelló, gràcies a l’esforç de l’associació i a la inestimable col·laboració dels veïns, encara el futur amb optimisme. Actualment, els treballs de desenrunament se centren en la reconstrucció de les cases de Cal Quico Serrador (futur refugi) i Cal Santo (casa pairal del s. XVI). Són espais reconstruïts per l’associació, sempre amb finalitats públiques.