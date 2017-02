La desena edició del FIC-CAT ja té el seu cartell promocional

El Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada ja té cartell promocional per a la seva desena edició, que tindrà lloc del 5 a l’11 de juny a Roda de Berà. Aquest any el certamen cinematogràfic està dedicat als guionistes. El cartell, de Roser Nogués, ha sigut realitzat amb la tècnica de dibuix vectorial, basant-se en l’espot promocional. L’espot del FIC-CAT 2017 també es pot veure ja als cinemes OCine, i té com a protagonistes l’actor Abel Folk, els directors Isa Campo i Isaki Lacuesta, la guionista i directora Clara Roquet, Jep Casellas, elèctric, i Elena Coderch, sonidista.