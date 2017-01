Un espai per explorar, descobrir i gaudir dels sentits

L’aula o sala multisensorial es basa en el concepte de la Sala Snoezelen, que neix a Holanda com a iniciativa per estimular aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat psíquica. Des d’aquest espai, les persones que tenen tancades algunes portes sensorials troben altres maneres de relacionar-se amb el món, de sentir plaer, de reconèixer-se les cames i els braços, en un espai d’experimentació multisensorial. S’anomena experiència multisensorial alguna cosa que es percep a través d’una combinació dels sentits.

A la sala multisensorial hi trobem materials determinats dissenyats perquè els alumnes rebin estímuls controlats que promouen l’adquisició de diferents objectius. Així es millora el procés d’assimilació de la informació sensorial que s’ofereix i, per tant, millora també la relació amb l’entorn i els aprenentatges. Les sessions es duen a terme de manera individual o en petit grup. Els objectius generals són explorar, descobrir i disfrutar dels sentits mitjançant l’experimentació; percebre i interioritzar sensacions auditives, vibratòries i de moviment; afavorir el nivell d’integració sensorial; optimitzar les capacitats sensorials i perceptives ajustades a les possibilitats de cada nen o nena; promoure la comunicació, la interrelació tant oral com gestual a nivell comprensiu i expressiu, i millorar el benestar físic i emocional i la relaxació.

Per fer-ho cal crear un entorn multisensorial que permeti als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) explorar, aprendre, entendre i comunicar-se més eficaçment, així com respondre d’una manera més adequada al seu entorn. Es tracta d’alumnes que presenten dificultats greus i permanents com a conseqüència de la discapacitat.