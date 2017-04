La indústria química i el coneixement

Totes les activitats econòmiques poden millorar, fer-se més competitives, mitjançant la innovació basada en nou coneixement. Ho deia fa poc amb relació al turisme i a l’oportunitat que representa el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, com ho dic avui per un sector industrial tan clàssic com el químic, també sotmès, com tots, als embats de la globalització i que és un dels principals actius de la regió. Cal preocupar-se del seu desenvolupament futur per tal de mantenir una recepta, avui molt equilibrada i envejable, d’economia de serveis, economia industrial i un primer sector amb qualitat i singularitat.

El sector químic sempre ha fonamentat el seu valor en la recerca, de nous productes, materials i processos. No és estrany, doncs, que les empreses químiques se situïn sostingudament al capdavant de les empreses innovadores; és la seva feina: produir nous productes per a donar solucions a les necessitats de la societat.

Cada any, la Unió Europea publica el “EU Industrial R&D Investment Scoreboard” amb un rànquing de les 2500 empreses del món que més inverteixen en recerca. Grans empreses mundials com BASF (1ª química i 68ª en total) o Dow (3ª química i 89ª en total), ben conegudes aquí, ocupen els primers llocs en inversió en R+D. Les empreses químiques dediquen, en mitjana, el 3% de la seva xifra de negoci a la recerca. Una bona dada de referència per a la nostra regió, que aporta el 25% de la producció química de tot l’estat espanyol, amb una xifra de negoci del conjunt d’empreses de l’AEQT que supera els 12.000 milions d’euros. Quina és la d’inversió en R+D d’aquestes mateixes empreses a Catalunya? Que la xifra no sigui objecte de seguiment ja és simptomàtic.

No cal esperar una mera aplicació de la mitjana global a cadascuna de les empreses, però la referència és obligada: només amb el coneixement i la concentració de talent es pot fonamentar una producció futura competitiva, sostenible i a casa nostra. Cal conèixer i fer el seguiment tant del volum de vendes com del percentatge dedicat a R+D per al conjunt de les empreses, el millor indicador de que la producció industrial a casa nostra té bones arrels i projecció futura.