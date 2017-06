Els millors vins de la DO Tarragona

El Port de Tarragona ha acollit un nou acte de lliurament del Concurs de Premis de la DO Tarragona, un dels actes previs a la Fira del Vi de la DO Tarragona, que se celebra aquest cap de setmana a la capital de la demarcació. Va ser dijous en la 23a edició d’aquest certamen que distingeix els millors vins d’aquesta DO, que comprèn quatre comarques: el Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre.

Finalment han sigut 10 els cellers que s’han repartit els 18 premis, entre primers i segons, que s’han lliurat en aquesta ocasió, després del tast a cegues que va tenir lloc fa unes setmanes a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. El tast va comptar una vegada més amb la direcció tècnica de la professora de la Facultat d’Enologia Montse Nadal, al capdavant d’un panell de tast format per vint-i-cinc especialistes d’arreu de Catalunya.

Els cellers guanyadors

Els cellers guanyadors han sigut els següents: en la categoria de vins blancs, el guanyador en vi blanc aromàtic ha sigut el vi El Terrat de Mas Vicenç de Cabra del Camp; en vi blanc fusta, Dent de Lleó de Mas Vicenç, i en vi blanc sec, Iris Chardonnay de Vins Padró de Bràfim.

La Cooperativa de Bràfim, amb el vi Puig Rodó Rosat, s’ha emportat de nou la victòria en la categoria de vins rosats, un premi que ja havia aconseguit guanyar en altres ocasions. En la categoria de vins negres, el guanyador ha sigut el celler Molí de Rué de Vinebre, i pel que fa a negre jove el guardó ha sigut per al Mims Negre. El Syrah de Muller de Reus ha guanyat el premi de negre criat amb fusta, i el vi Adrià de Paumerà, del celler Biopaumerà de Rasquera, s’ha emportat el premi en la categoria de negre criança.

Pel que fa a les dues categories de vins licorosos, la victòria en la categoria de vins de licor sec ha sigut per a De Muller, amb l’Aureo Seco Muy Viejo, i en la categoria de dolços ha sigut per a la Cooperativa de Vila-rodona, amb la seva Mistela.

Els segons classificats a les nou categories també van ser molt diversos i com a novetat destacaven els dos segons llocs, obtinguts per Vins i Caves Vives Ambròs de Montferri, que debuta com a celler adscrit a la DO Tarragona. Els altres segons llocs han sigut per a De Muller de Reus, Vins Padró de Bràfim, Mas del Botó d’Alforja, Adernats-Vinícola de Nulles i la Cooperativa de Vila-rodona.

Cap de setmana de fira a Tarragona

La Fira del Vi de la DO Tarragona tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de juny a la Rambla Nova de la ciutat, en horari de tarda divendres i de matí i tarda dissabte i diumenge. La fira reunirà una vintena d’expositors de les quatre comarques productores de la DO Tarragona: el Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre. L’objectiu de l’esdeveniment és convertir el centre de Tarragona en un gran aparador dels vins de la DO Tarragona a la ciutat que dona el nom a la denominació. En les últimes edicions la fira ha reunit més de 5.000 persones que van fer més de 25.000 degustacions de vins.