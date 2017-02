Un nou Cicle de Muntanya per ser referents a Catalunya

Els amants de l’alpinisme i l’aventura tenen una nova cita a partir del 2 de març a l’Auditori Diputació. Fins al 6 d’abril, aquest cèntric escenari (carrer Pere Martell 2, Tarragona) acollirà les conferències i les projeccions de cinema documental que integren el nou Cicle de Muntanya, que ha resultat de la fusió del Cicle de Conferències i de la Mostra de Cinema de la Diputació de Tarragona. La reformulació del cicle coincideix amb els deu anys de l’inici de les ponències i el quart de les projeccions, actes que fins ara se celebraven separadament en diferents èpoques de l’any. Amb la unió en un únic esdeveniment, el cicle de la Diputació creix i aspira a consolidar-se com a referent català de l’àmbit de la muntanya.

El Cicle de Muntanya 2017, amb multipremiats títols cinematogràfics i destacats muntanyencs de renom internacional, començarà amb la conferència El descobriment del paisatge de muntanya, que anirà a càrrec d’Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937), viatger, alpinista, escriptor, professor universitari i divulgador del món de la muntanya (2 de març, 19.30 hores). La següent cita del cicle serà la projecció de Freedom under load (2016), un documental dirigit per Pavol Barabás que s’endinsa a les muntanyes del Tatra, entre Polònia i Eslovàquia (9 de març, 19.30 hores). El seguirà la conferència El joc d’escalar, a càrrec de Daniel Andrada (Sevilla, 1975), considerat un dels primers exponents de l’escalada esportiva d’àmbit mundial (16 de març, 19.30 hores). El cicle continuarà amb dos curtmetratges que es projectaran seguits: E.B.C. 5300 m (2015), de Leónard Kohli, sobre l’Everest, i A line across the sky (2015), de Josh Lowell i Peter Mortimer, que té com a escenari la Patagònia (23 de març, 19.30 hores). La següent pel·lícula serà Jurek (2014), de Pawel Wysoczánski, un film que repassa les fites de Jerzy Kukuczka, mort el 1989 durant una expedició al Nepal (30 de març, 19.30 hores). El cicle el clourà la conferència de l’alpinista Alex Txikon (Lemoa, Biscaia, 1981), que ha participat en prop de trenta expedicions i ha assolit deu vuit mils (6 d’abril, 19.30 hores).

L’entrada als actes del Cicle de Muntanya és gratuïta, si bé cal recollir-ne la invitació a l’Auditori Diputació a partir d’una hora abans de cada conferència o projecció.