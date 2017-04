Una referència En l’obertura de mercats a l’Àfrica

“L’Àfrica, com tots els mercats, té alguns secrets. Cal molta paciència. L’empresari ha de saber que haurà de fer-hi dos o tres viatges per tancar operacions. És molt estrany que amb un viatge un empresari en tingui prou per tancar una operació”, explica Roberto Barros, responsable d’internacionalització de la Cambra de Comerç de Tarragona. Recomana també que “l’empresa cal que tingui pulmó per aguantar les exportacions”. Barros fa gairebé dues dècades que organitza missions empresarials a l’Àfrica subsahariana i ha aconseguit una gran experiència en aquests mercats. En països com el Sudan del Sud, Libèria, Sierra Leone, el Txad i el Níger, la tarragonina és l’única estatal que hi ha estat. I en altres com Zàmbia, la República Democràtica del Congo, Madagascar, les illes Maurici, Guinea, Uganda, Ruanda, el Sudan i Etiòpia, gairebé només hi va l’equip coordinat per Barros.

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona s’ha especialitzat en els últims anys en el comerç amb el continent africà i les missions que organitza compten amb empresaris no només del seu territori sinó de la resta de Catalunya i d’altres punts de l’Estat, gràcies a la reputació acumulada. Han participat en aquestes missions empreses com la lleidatana Cotécnica, Amilibia y De la Iglesia SA (Amorebieta, Biscaia), Alimenter SA (Múrcia), Campofrío Food Group (Madrid) i Álvarez Beltran (Zaragoza), entre d’altres. A l’ens cameral tarragoní també reben consultes d’empreses que, gràcies a aquesta experiència, poden resoldre.

Com són aquestes missions?

En les missions organitzades en països africans per la Cambra de Tarragona hi participen una xifra que oscil·la entre les 8 i 20 empreses, però en alguna han superat la trentena. Els sectors que més treballen als mercats africans són el del material de construcció o la maquinària. El 99% de les empreses que operen a l’Àfrica no s’hi instal·len i treballen a través d’un distribuïdor local. Barros assenyala que hi ha països com Nigèria, Kènia, Tanzània i la Costa d’Ivori que atrauen moltes empreses, i altres destins com Madagascar i les illes Maurici on costa més: “És un error. Són països una mica oblidats per fer-hi negocis perquè se’n té una imatge de llocs per fer-hi viatges de plaer. I allà hi ha grans oportunitats, i empreses de casa nostra hi han tret bons resultats”.

Les missions acostumen a durar deu o onze dies quan es va a tres països, amb dos o tres dies de treball en cada un, amb reunions individuals o en grup, amb empreses que comparteixen canals. Sovint surten entrevistes no programades i el networking és molt important. “Cal tenir en compte el desplaçament d’un país a un altre, però també a l’interior. No és el mateix moure’s per Zàmbia que per Nairobi, amb una capital [Kènia] on el trànsit és un caos. Hi ha països amb només un centre econòmic i altres amb diversos i molt allunyats”, apunta Barros.

A través d’aquest servei, l’ens cameral ajuda les empreses participants a buscar oportunitats de negoci en altres països d’una manera activa, organitzant un programa de viatge amb entrevistes personalitzades amb empreses interessades a establir relacions comercials. Permet visitar països que moltes vegades són complexos de visitar individualment amb un equip altament qualificat, amb una àmplia experiència fruit dels anys de treball acompanyant les empreses en el seu procés d’internacionalització, que facilita el procés de diversificació i obertura a nous mercats. Les missions han evolucionat, ja que abans hi anava el director general de l’empresa, però ara hi acostuma a participar el director d’expansió o, en les empreses més especialitzades, un cap d’àrea. Fa uns anys calien més intèrprets i ara ja no tant, ja que s’han potenciat els idiomes a les empreses.

Les primeres missions internacionals de la Cambra de Tarragona són a partir de finals dels anys setanta i la dècada dels vuitanta, primer en països veïns com Portugal, França i el Marroc i després en altres destins més llunyans com Cuba i el Brasil. És a partir de mitjans dels noranta quan s’amplien gradualment els destins fins a arribar als cinc continents i l’especialització amb l’Àfrica. El 2016 la cambra tarragonina va portar a terme un total d’onze missions i es van visitar 33 països diferents.