L’Ajuntament de Tarragona i diverses entitats socials han engegat una campanya de recompte de persones sense sostre per establir un pla d’acció a la ciutat. Gràcies a uns 200 voluntaris, se n’han pogut comptabilitzar 49 en una sola nit. El problema dels sensesostre és global. En una societat on cada cop més problemes, com aquest, semblen invisibles, és encoratjador observar com s’hi pot començar a posar remei gràcies a un gran nombre de voluntaris.