La ‘start-up’ tarragonina Place to Plug obté 125.000 € d’inversió ‘online’

La plataforma d’inversió online Crowdcube ha tancat una ronda d’inversió de 125.000 euros per a la start-up tarragonina Place to Plug, que vol esdevenir un referent mundial. En total, hi han invertit 101 inversors privats a canvi del 24% del capital de l’empresa, i la inversió mitjana s’ha situat en els 1.237 euros. Creada a Tarragona a finals del 2015 per Josep Cester, Marc Ruiz i David Pàmies, Place to Plug és una aplicació que permet als conductors de vehicles elèctrics conèixer l’estat dels punts de recàrrega d’una ciutat o població, que gestionen operadores i ajuntaments, i activar-los fàcilment des d’un smartphone.