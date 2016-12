Cartes a la Directora 30/12/2016

El suflé que baixa

i que puja

Tinc amics que encara estan convençuts que l’estat espanyol és bo per als catalans: que si ens paguen les pensions i ens financen a través del FLA; que si ens deixen parlar en català (a vegades); que si solets no ens en sortiríem... I l’argument que ara matxaquen dia i nit els seus think tanks és que “está bajando el suflé independentista ”. Els meus amics i amigues ho són de debò, i me’ls estimo personalment, però també poden ser víctimes de l’entabanament del PP. Com que no fan ni diuen gaire res -ja els fa la feina el Tribunal Constitucional-, interpreten que aquí estem com endormiscats o estabornits.

El suflé és un plat lleuger, originari de França, elaborat a base de clares d’ou batudes a punt de neu i altres ingredients dolços o salats, i pot anar de primer plat o com a postres.

Els dissenyadors d’estratègies unionistes volen enfonsar-nos la moral i les aspiracions legítimes, però ignoren que les idees es consoliden, que la maduresa hi és: després de l’hivern, on tot s’esmorteix, arriben les primaveres.

Per cert, a mi els suflés mai m’han agradat; i a vostès?

El 2017 pot ser una gran anyada.

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA

El negoci del canvi climàtic

En les últimes reunions internacionals sobre el canvi climàtic s’ha estimat que es necessitarien al voltant de 200.000 milions de dòlars anuals per mitigar -no pas per eliminar- l’efecte de l’augment de temperatura causat pel CO 2 . Els efectes que es preveuen s’han exagerat fins a l’extrem. Aquestes notícies han disparat l’aparició d’un gran nombre d’empreses que pretenen protegir el medi ambient. Al darrere hi ha un gran negoci.

I mentrestant, quanta misèria i quantes morts. Caldria prioritzar les despeses. Amb la quantitat esmentada es podria pal·liar la misèria actual i fomentar la formació, a tots els nivells, als països no desenvolupats perquè puguin fer front per si mateixos al problema ambiental i no dependre d’altres que, en alguns casos, s’enriqueixen a costa d’ells.

Només el coneixement actua com a element transformador: fomentem-lo. En la situació actual es veu difícil, però tots hem de donar suport a les organitzacions que lluiten per aconseguir-ho.

Ara som uns 7.500 milions d’éssers humans. Cap al 2050 ja serem uns 9.000 milions. Alguna cosa haurà de fer la humanitat per no sucumbir al seu egoisme i cobdícia. On són les institucions internacionals?

LLUÍS EEK

BARCELONA

Llibres per Nadal

Cada cop hi ha més llibres a l’abast de tothom per ser llegits i contemplats, per a totes les edats i per a tots els gustos.

Alguns ja són clàssics, tenen molts anys, però no deixen de renéixer en cada nova lectura de cada nou lector. Mentrestant, ja siguin els tradicionals de paper o els electrònics, un cop oberts ens permeten viure en un permanent diàleg i coneixement del món, a través de paraules, imatges o dibuixos que evoquen, segur, unes històries en aparença adormides que van despertant-se i fent-se realitat gràcies a la nostra interacció.

Aquests dies de Nadal podem portar els més petits de casa als espais acollidors de les biblioteques i fer ús del servei de préstec per gaudir de la lectura a casa, o bé participar en les activitats infantils que s’hi fan. I a la vegada, en moltes llibreries hi ha espais especials per fullejar els llibres amb comoditat.

Compartir l’aventura de llegir pot ser un regal per a moments especials com els que ens reuneixen en aquestes festes. Molts de nosaltres vivim més intensament el Nadal gràcies als poemes de Foix o al conte de Dickens.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ