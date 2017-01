Cartes a la Directora 12/01/2017

‘Merlí’ pot salvar la filosofia?

El filòsof que hi ha darrere dels continguts de Merlí, la popular sèrie de TV3, afirma que “la filosofia ha perdut la distància amb la realitat”. I ho explica: “O bé l’hem convertit en una activitat purament acadèmica, en un llenguatge abstrús, o bé l’hem convertit en literatura d’autoajuda”. I segurament té raó.

Ara bé, això no explica per què els que fan els currículums acadèmics la volen ofegar als plans d’estudis de secundària, o reduir-la a una maria o a una assignatura optativa col·lateral. Certament, la filosofia no és només un camí cap a la felicitat -com potser algú es pensa per les merlinades- sinó allò que ens permet certa distància crítica envers la realitat. En això estic d’acord amb Nemrod Carrasco, l’assessor filosòfic de la sèrie.

La filosofia no necessita ser salvada sinó reconeguda com cal en els plans d’estudis. Si Merlí hi ajudés, seria un bon pas endavant. Però no ens confonguem, Merlí és ficció. A les classes dels nostres instituts s’aprèn molt més que a transgredir normes i expressar els propis camins amb sinceritat. S’hi aprèn a ser madurs de debò, profunds, cultes.

La filosofia la salvem entre tots quan, dia rere dia, mirem amb ulls no superficials el que ens envolta. I, per això, demano als legisladors que ens la blindin com a assignatura troncal en l’educació preuniversitària.

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA

La innocència no té malícia

La innocència dels nens és absència de malícia. Els falta l’experiència del mal. Alguns adults la veuen erròniament com una situació d’ignorància i ingenuïtat que ha de ser corregida com més aviat millor.

Aquests dies de les festes recents hem vist que hi ha adults que s’afanyen a matar el Pare Noel, els Reis, etc. No canvien d’opinió ni davant del fet que els nens es resisteixen a abandonar les primeres creences que ocupen la seva fantasia.

A un nen de cinc anys li va retreure un adolescent del seu mateix col·legi la creença en els Reis Mags. El nen, sense immutar-se, va contestar: “Doncs la meva mare sí que hi creu i té 40 anys”.

La ignorància s’ha de superar, mentre que la innocència s’ha de protegir. J.B. Torelló aporta un bon argument: “El joc, el riure, els cants dels nens no són només símbol de vitalitat espontània, formes d’expressió de la seva intel·ligència i de la seva personalitat incipients, sinó la realització particularment exemplar de l’existència humana que es correspon molt més al projecte del Creador que la nostra serietat i la nostra activitat”. La innocència del nen, però, no és incompatible amb petites entremaliadures.

JESÚS MARTÍNEZ MADRID

SALT

Estratègia o canvi de ruta?

S’ha complert el primer any del compromís acceptat per Carles Puigdemont. El procés segueix fil per randa els compromisos adquirits i sembla que arribarà a bon terme. Només cal que la ciutadania no es refredi amb els dubtes que pugui generar l’anunci de Puigdemont de no presentar-se a la reelecció.

La sensació d’estancament pot afectar molt directament l’esperit de la població. No podem caure en jocs d’estratègia oportunistes. Hem de jugar net i donar suport a la voluntat manifestada pel poble d’assolir la fita més important per a l’interès de Catalunya.

Que no decaigui l’empenta d’aquest full de ruta. Haurem de ser conseqüents a l’hora de determinar el possible successor presidenciable.

No malbaratem el camí recorregut fins ara, no cremem les naus que ens han de portar a la victòria que haurà de consolidar l’opció desitjada per un bon nombre de catalans.

JOAN JANOHER I SADURNÍ

FORALLAC