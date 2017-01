Cartes a la Directora 14/01/2017

Estereotips, clixés

i tòpics

Sovint ens fem una imatge de persones, grups i formacions, siguin polítiques, econòmiques o socials, que un cop analitzada intentant no caure en els prejudicis que tenim es matisa.

Un exemple fefaent és la cantant Madonna. La tenia considerada com una bona cantant de pop amb certa propensió a fer numerets provocadors. Però vet aquí que un dia veig el seu discurs valent, amb un llenguatge directe i sense eufemismes, quan va ser proclamada Dona de l’Any 2016. Una dona de cinquanta-vuit anys explicant sense embuts les seves vivències com a dona i com a artista, amb un elevat to reivindicatiu feminista. Així la meva idea sobre ella s’ha girat com un mitjó i m’ha servit de lliçó per a altres temes.

Per exemple, l’admiració que tenim o teníem molts catalans cap als bascos. Amb el temps hem anat rectificant aquest clixé. Quants polítics i intel·lectuals bascos donen suport al procés català? O els xicots de l’Athletic de Bilbao, tots bascos, homes ferrenys i nobles. Llàstima d’un tal Goikoetxea que va destrossar el turmell de Maradona i el genoll de Schuster (ara li ha sortit un emulador: Aduriz) i des de llavors ja no ens cauen tan simpàtics.

Un espanyolista és un patriota. Un independentista és un tipus perillós i sospitós de qualsevol trapelleria. Els catalans són uns victimistes i uns ploraners, sempre protestant i demanant més diners. Guardem-nos dels estereotips, clixés i tòpics, que acostumen a ser tendenciosos i a portar-nos a equívocs.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

El tramvia a Barcelona

En resposta a la carta “El tramvia dels despropòsits” (29/12/2017).

El govern municipal considera que la connexió de les dues xarxes de tramvia és una clara aposta per la millora ambiental però també cap a una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient.

La Diagonal és un eix estructural de la ciutat infradimensionat a nivell de transport públic. Reduir el vehicle privat i reforçar i ampliar el transport públic en aquest tram és una prioritat.

La unió de les dues xarxes tramviàries per la Diagonal arribaria a tenir un total de 222.000 viatgers i reduiria diàriament el pas de 12.500 vehicles. Segons els estudis, l’opció de l’autobús només arribaria a tenir uns 49.000 viatgers i tan sols es reduiria el pas de 2.000 vehicles privats, sense assolir l’objectiu de disminució de vehicles de motor per a una mobilitat més sostenible i a favor de la lluita contra la contaminació atmosfèrica.

La connexió del tramvia connectaria bona part de l’àrea metropolitana amb la majoria d’intercanviadors d’alta capacitat que passen per Barcelona (metro, FGC, Rodalies), a banda de connectar amb la xarxa de bus d’altes prestacions. La intervenció en la Diagonal per adequar-la al pas del tramvia només afectaria el tronc central i els laterals no transformats, no tota la via.

ESTER LÓPEZ

CAP DE COMUNICACIÓ D’ECOLOGIA URBANA. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Pensem en els que passen fred de veritat

Hauríem de solidaritzar-nos amb tots aquells que estan sense llar, siguin refugiats, persones discriminades o indigents. El fred que està atacant Europa deixa al seu pas gairebé un centenar de morts. Estem acostumats a queixar-nos davant de qualsevol contrarietat, com ara del fred que fa. “Amb aquest fred no hi ha qui surti”, diem. Si tinguéssim més presents aquestes persones necessitades que realment passen fred potser ens lamentaríem menys i podríem aportar les mantes i els abrics que les ONG demanen.

CRISTINA CASALS MASSÓ

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Gimcana amb el cotxet

per les voreres

Amb l’acabada d’estrenar maternitat i el consegüent permís que em pertoca, esperava poder gaudir d’agradables passejos, tot i el fred, portant el cotxet pel meu poble, Vilanova del Vallès. El que no em podia pensar de cap manera era que em trobaria tants obstacles, fins a convertir el meu desig en tot un repte.

Podríem parlar de la quantitat de graons dels comerços, però avui ens centrarem en les minses voreres que, de tan estretes, has de vigilar de no fer caure el cotxet a la calçada.

Però si has mantingut el pols sense sortir de la vorera, no cantis victòria, perquè pots tenir la mala sort de trobar-te un fanal palplantat enmig de la vorera minimalista i hauràs de trepitjar asfalt per força. Per no parlar de les voreres laterals inexistents perquè algun edifici se les ha acabat cruspint al llarg dels anys; aleshores, sí o sí, has de conduir el cotxet per la carretera.

En fi, que el que havia de ser un plàcid passeig acaba convertint-se en un esport de risc.

NÚRIA HENRICH REVERTER

VILANOVA DEL VALLÈS