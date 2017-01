Cartes a la Directora 15/01/2017

Taxis i assegurances

Entre els molts problemes amb què hem de bregar cada dia els taxistes hi ha el de les assegurances dels nostres vehicles.

Com que passem moltes hores al carrer, les probabilitats de tenir una topada o una simple rascada amb un altre vehicle són més elevades. I precisament aquest argument és el que al·leguen les companyies asseguradores per imposar-nos unes quotes extraordinàriament elevades. Ens fan pagar pel nostre turisme unes quantitats equiparables a les d’un vehicle de luxe. I això les poques companyies que volen assegurar un taxi. En època de crisi busquen clients fins i tot sota les pedres, però quan ja s’han capitalitzat els falta temps per treure’s de sobre els taxis.

Argumenten una alta sinistralitat sense tenir en compte si el causant ha sigut el taxista o un tercer. Tampoc tenen en compte que per aquesta suposada alta sinistralitat ja s’estan pagant unes quotes extraordinàriament elevades.

He tingut males experiències amb totes les companyies que existeixen, fins i tot amb les que pensava que vetllaven pels interessos dels conductors. Però després de rebre una carta certificada que em notificava la no renovació de l’última assegurança, m’adono que totes són iguals: un cop capitalitzades, se’ns treuen de sobre com un mocador usat.

PERE TORO I CERVERA

BARCELONA

Clíniques dentals

Voldria exposar el meu punt de vista sobre el problema de les multiclíniques dentals arran de les publicacions de denúncies de pacients que consideren dolenta l’atenció rebuda, i de publicitats i promocions de finançament que generen molts dubtes.

Com a professional de les pròtesis dentals, em preocupa que el col·legi d’odontòlegs i estomatòlegs i el de protètics dentals no s’adonin de la necessitat d’actuar junts per aclarir a la societat la veritat sobre un problema sanitari d’aquesta envergadura. Junts han d’informar i destapar aquesta indústria de la salut bucal.

A la televisió he vist laboratoris que semblen una cadena de muntatge. Els professionals sabem que l’atenció ha de ser personalitzada: cada boca és diferent i els tractaments no poden oferir-se com en un supermercat.

He escrit a diverses publicacions però sembla que el pes de la publicitat és més important que els meus escrits. Per això reclamo la responsabilitat dels col·legis professionals per informar l’opinió pública amb la dignitat que mereix el tema.

JOSEP GONZÁLEZ AMALRICH

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Caos a urgències

Tots els serveis d’urgències dels hospitals de Catalunya, col·lapsats. Gent amuntegada als passadissos, sense cap privacitat ni protecció, esperant hores i hores a ser atesos. Ambulàncies que no poden deixar el malalt, i han de fer cua per manca de personal i d’espai. Metges i infermeres fent molt més del que poden per atendre a tothom.

I què fa el conseller Comín? Per què no contracta més personal, no obre plantes i llits tancats? ¿No interessa, senyor Comín, que la nostra sanitat pública ofereixi el servei que ens mereixem tots els ciutadans? Quina mena de conseller de Salut és vostè si no posa remei a tot aquest despropòsit avui mateix?

I, sisplau, estalviï’s donar la culpa a Madrid o dir que “no hi ha diners”. Si no protestem tothom i no exigim el dret a una sanitat pública i de qualitat, res no canviarà. Potser ja és hora que diguem prou!

ROSER CROSAS

VIC

Pispes a l’aeroport

Hi ha situacions més propícies perquè et desaparegui la cartera, com ara quan vas o vens de viatge, carregat de maletes i embalums, en llocs nous, desconeixent les consignes pròpies de països i indrets diferents dels habituals. Sovint s’hi afegeix el cansament per les hores de trajecte o pels canvis horaris, la desorientació o la distensió quan ets a punt d’arribar al destí. Tot plegat converteix l’usuari dels aeroports en una víctima fàcil.

En la línia de tren que va de l’aeroport del Prat a l’estació de Sants hi ha robatoris sovint. La policia en té constància però no s’erradica el problema perquè es consideren delictes menors.

Jo mateixa vaig ser testimoni d’una situació en què un pispa era descobert per una dona en el moment d’estirar un moneder d’una altra passatgera. Ho va fer saber en veu alta i l’home es va fer fonedís a la següent parada.

En algunes grans ciutats europees hi ha força personal que vigila en enllaços de tren i metro o rètols perquè prenguis precaucions per la presència de possibles pispes.

Per què no posem més recursos per vetllar per la seguretat dels que aterren al nostre país? Milloraríem la nostra targeta de presentació.

MONTSERRAT ROMANÍ I CORNET

LA GARRIGA