Cartes a la Directora 16/01/2017

Els refugiats i el fred

Aquests darrers dies veiem imatges de refugiats acollits en els diversos camps d’Europa que deambulen mal alimentats i mal abrigats per damunt la neu. No puc evitar pensar en les platges franceses després de la Guerra Civil Espanyola. És una experiència recent, de fa només quatre dies, i sembla que s’hagi oblidat.

Recordant aquell llarg hivern del 1939, ¿de veritat que som incapaços de donar una resposta diferent a una situació molt similar?

PILAR PORCEL I OMAR

SABADELL

Infància tecnificada

Avui en dia això de ser infant ja no consisteix a jugar amb nines o fer construccions de Lego. Avui la cosa va de jugar amb l’iPad i mirar sèries de televisió suposadament educatives, però que en realitat no s’acosten gens a aquest concepte. Només tinc disset anys, però si comparo la meva infància amb la de la meva germana, que ara en té set, em quedo bocabadada. En tan sols deu anys el canvi que hi ha hagut és aterridor.

Mentre que jo em divertia corrent pel carrer, jugant a pilota amb les meves veïnes, ara la meva germana es passa l’estona descarregant-se jocs per a la tauleta.

M’entristeix molt veure a què s’ha reduït la infantesa a causa de la tecnologia, i alhora m’alegro d’haver-ne pogut gaudir una com Déu mana.

ISABEL FONDEVILA MÖLLER

ALELLA

Qui s’arronsa no creix

Com molt bé va dir el president Puigdemont, “no són èpoques per a covards, tremolosos o fluixos de cames”.

És ben cert: ha arribat l’hora de ser més lliures, d’assumir les conseqüències del conflicte i exigir resultats. Cal arribar a la independència amb tot l’exercici de poder i de responsabilitats que això comporta.

No hi ha marge per a més ambigüitats ni per a més dilacions. Les pantomimes poden funcionar en una societat desproveïda de poder i assetjada per pors i complexos. Ens han negat la nació, la cultura i la llengua en què ens expressem, i fins i tot ens prohibeixen votar. És evident que els ponts s’han trencat.

El sobiranisme ha sigut i és un moviment festiu, democràtic, pacífic i respectuós amb tothom, fins i tot amb els que ens diuen nazis o etarres.

Davant del poder ingent de l’aparell de l’Estat, la revolta catalana s’ha de basar en tres idees: 1) la nació catalana existeix; 2) aquesta nació vol votar per decidir el seu futur; 3) una gran part dels que volen votar tenen el projecte de crear un estat independent per viure millor.

Siguem valents i ferms, ja que, com diu el nostre refranyer, qui s’arronsa no creix.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Carril bici a Viladecans

Com a veí de Viladecans em pregunto quan l’Ajuntament posarà al seu full de ruta la construcció d’una vorera i un carril bici que uneixi el municipi de Sant Climent de Llobregat amb Viladecans.

Aquest recorregut el fan moltes persones diàriament, i no només beneficiaria als climentons, que l’utilitzarien per venir a Viladecans de manera segura, sinó que als habitants de Viladecans ens permetria sortir a la muntanya i entrar en contacte amb la natura més sovint.

L’Ajuntament de Sant Climent fa mesos que ha construït aquest espai a la part corresponent al seu municipi, però la part de Viladecans continua sense construir i sense il·luminar, amb el corresponent dèficit de seguretat per a tothom que hi passa, ja siguin vianants, ciclistes o cotxes.

SERGIO HUESO RODRÍGUEZ

VILADECANS