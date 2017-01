Cartes a la Directora 18/01/2017

Esforç o intel·ligència?

L’escola, lloc on a part d’ensenyar-nos matèries com matemàtiques, llengües, ciències... ens ensenyen valors. En els últims anys, en el meu pas per l’institut, he pogut comprovar que ens ensenyaven que el més important per aprovar no és l’esforç que hi ha al darrere, les hores dedicades a la feina o a estudiar, sinó la intel·ligència. Un alumne que ha començat a estudiar dues setmanes abans per a un examen pot treure la mateixa nota o fins i tot pitjor que un altre que estudia el dia abans. I les notes dels exàmens solen ser el 80% o el 90% de la nota final.

Quina lliçó ensenya això als adolescents catalans? ¿No s’hauria de buscar una manera de poder valorar l’esforç que dediquen els alumnes a la feina, com fan altres sistemes educatius com el dels Estats Units?

Ser intel·ligent està molt bé, però sense esforç i constància no es va enlloc, i aquesta és una lliçó que ens hauria d’ensenyar l’escola.

GEMMA BUSQUET RAICH

BARCELONA

Zygmunt Bauman

El 9 de gener ens va deixar, als 91 anys, l’esplendorós filòsof i sociòleg polonès de nacionalitat britànica Zygmunt Bauman.

Aquest magnífic intel·lectual integral va patir de valent. Va patir tots els desastres del segle XX. Va ser víctima, per partida doble, dels mortificadors totalitarismes de l’última centúria, el nazisme i l’estalinisme. També va ser purgat per un irracional antisemitisme que encara té molta força en certs indrets de la vella Europa.

Zygmunt Bauman ens deixa un valuós testament polític i social: la seva obra sobre la modernitat líquida, de molta actualitat a Europa i al món global, en què el sistema capitalista se situa clarament en uns paràmetres socials del segle XIX, i els anomenats populistes antisistema són una extrema dreta, molt variada, que vol tornar a paràmetres anteriors a la Revolució Francesa, de 1789.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Els pressupostos

Per arribar a celebrar el referèndum el president Puigdemont ha deixat clar que primer cal que s’aprovin els pressupostos. La CUP demana que els comptes posin més èmfasi en la part social, sobretot en la sanitat i l’ensenyament, i que es gravi més els més rics per ajudar els més pobres.

Davant la gravíssima crisi social existent, quins principis morals o polítics hi pot haver per no accedir a aquestes demandes? ¿Com es pot dir que impedir que es retalli la sanitat i que els més pobres siguin encara més pobres posa en perill el referèndum? Cal que el Govern posi fi a l’obscenitat de les desigualtats.

HENRY ETTINGHAUSEN

LA PERA

El què, el com i el quan de la independència

L’estat espanyol, malgrat la corrupció, és molt potent i posarà grans entrebancs a les aspiracions independentistes. Només tenim com a força l’empoderament de la societat civil, inèdit a Europa, però aquesta energia l’han de canalitzar les instàncies polítiques, les que acreditin una voluntat d’estar al costat del poble, i no de servir als seus interessos partidistes. Tots hauríem de ser un de sol per arribar a ser un nou estat a Europa.

Però ens cal saber com serà l’estat cap al qual estem anant. El què, perquè el com i el quan seran feina de les instàncies polítiques que estan gestionant l’evolució del procés. Em preocupa més el què que el referèndum, i més encara que les possibles eleccions.

Ens hi estem jugant molt, per això ens cal saber cap on estem anant. Independència sí, però per a què? És el que a molts indecisos o contraris sistemàtics els pot fer canviar de posició.

JORDI BUFURULL GALLEGO

BARCELONA