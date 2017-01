Cartes a la Directora 19/01/2017

En record del doctor

Josep Trueta

Recordo com si fos ara quan, un dia com avui fa just 40 anys, el meu pare, llegint el diari, va dir amb veu trista: “Ha mort el doctor Trueta, quina llàstima...” Va ser aleshores quan vaig prendre consciència de la grandesa d’aquest català universal, candidat diverses vegades al premi Nobel de medicina.

També m’ha vingut a la memòria un fet que va succeir quan es va celebrar el centenari del seu naixement, el 1997. Jo vaig tenir la sort de poder contactar amb l’Amèlia Trueta, la filla gran del doctor, i vaig convidar-la a venir a l’escola perquè parlés de la figura del seu pare amb els meus alumnes. Quina trobada tan bonica i enriquidora.

Els anys van passant i la memòria es va afeblint. Per això desitjo, i demano, que les noves generacions sàpiguen qui era el doctor Trueta, aquest excel·lent cirurgià que va salvar tantíssimes vides durant la nostra Guerra Civil i posteriorment, a Anglaterra, en el transcurs de la Segona Guerra Mundial.

Un gran patriota, divulgador de la identitat catalana, que va escriure el magnífic llibre L’esperit de Catalunya, publicat primer en anglès perquè anava adreçat als anglosaxons, i posteriorment en català a petició dels seus amics.

Que la memòria del doctor Trueta no es limiti a donar nom a un hospital, un carrer o una plaça.

ALEGRIA JULIÀ I DANÉS

BARCELONA

La CUP i els pressupostos

La CUP tindrà en el futur un gran protagonisme. El capitalisme és actualment un sistema insostenible i terriblement injust. Si no volem anar al desastre total caldrà aplicar mesures dràstiques per a un millor repartiment de la riquesa. En això la CUP hi té molt a aportar.

Ara, però, en un moment clau del nostre procés independentista, la CUP no entén quina és la prioritat immediata. A Catalunya necessitem la independència per recuperar els nostres recursos i millorar les condicions dels sectors més empobrits, per poder conservar la nostra identitat com a país i organitzar la nostra economia segons un model més sostenible i just. Això és impossible en un estat controlat per una elit centralista, no democràtica i corrupta (PP, PSOE i Ciutadans), mentre que en un estat independent ja tindríem una majoria d’esquerres favorable al canvi.

Però és impossible la independència sense l’aliança amb els sectors catalans independentistes del centredreta democràtic. En canvi el PSC, que podria arribar fàcilment a un acord amb Junts pel Sí en els pressupostos, té clara la seva prioritat: impedir la independència. Aquesta sembla també la prioritat dels comuns. Per a la CUP hauria de ser la independència. Un grup parlamentari tan petit pot pactar millores socials, però exigir ara un canvi de política financera, un pressupost no autonòmic quan els ingressos són els d’una comunitat autònoma amb gran dèficit fiscal o apuntar a un canvi de model és un greu error que posa en perill la mateixa independència. Sisplau, aproveu ja el pressupost del 2017.

JAUME GARCIA RUIZ

MANRESA

Lletra més gran, sisplau!

Anys enrere imprimien amb lletra petita la guia telefònica, els prospectes dels medicaments i, a peu de pàgina, els documents més o menys importants, cosa que continuen fent.

Darrerament s’ha generalitzat de tal manera editar amb lletra petita -en alguns casos extremadament petita- que, quan sortim a comprar algun llibre que a priori ens interessa, ho fem amb l’ai al cor: podré gaudir de la seva lectura sense haver de fer ús de la inseparable i incòmoda lupa?

Els lectors agrairíem als editors que tinguessin en compte aquesta modesta petició. Qui sap si s’incrementaria el nombre de lectors.

PERE SERRA VILAS

TARRAGONA