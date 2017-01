Cartes a la Directora 20/01/2017

Paranys

Són molts els paranys que el govern de Madrid va posant al govern de Catalunya per dificultar el procés, el referèndum i la independència, si la majoria dels catalans la votessin.

L’últim parany ha sigut equiparar els problemes i les peticions de les autonomies al que des del govern de Madrid en diuen el “ problema catalán ”, que no és cap problema sinó una reivindicació dels nostres drets. Em sembla que pretenien que concedint alguns privilegis al conjunt de les autonomies els catalans quedaríem prou contens. Un bon parany.

Per sort, el nostre president Puigdemont, clarivident, no s’ha deixat ensarronar i no ha anat a la Conferència de Presidents Autonòmics del dia 7. El tema a tractar ara entre el govern de Madrid i el de la Generalitat no és cap altre que el del referèndum, i l’han de tractar bilateralment el president del govern espanyol i el de la Generalitat. No té res a veure amb les demandes que poden fer les autonomies.

Perquè el senyor Rajoy ha de tenir molt clar que Catalunya no és una part d’Espanya ni una autonomia: Catalunya és una nació.

MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH

BARCELONA

Socialitzem el món

Últimament es parla molt de la renda garantida, es diu que els robots cotitzaran per fer front a pagaments, que les energies fòssils són contaminants i hem de deixar d’utilitzar-les i que les energies alternatives són millors, que els aliments ecològics són més bons, que fer esport ens ajuda a millorar moltíssim la salut, etc.

Però la realitat és que els governs estan hipotecats amb el PIB, que els bancs fan i desfan al seu gust, que les grans empreses pensen en grans beneficis, que els aqüífers subterranis estan contaminats, que les energies renovables troben totes les traves possibles, que el Fons Monetari Internacional fa unes previsions catastrofistes, que el Banc Central Europeu també fa la seva guerra...

Si els que s’omplen la boca dient que són els nostres representants, escollits per nosaltres per defensar els nostres interessos als diferents Parlaments, tinguessin una mica de visió del que passa realment, es dedicarien més a resoldre els problemes dels ciutadans i no tant a mirar-se el melic.

És complicat buscar solucions a tots aquests problemes, però no impossible. Es tracta de repartir la feina, pagant uns salaris dignes que permetin fer una vida millor; facilitar l’accés a l’habitatge, a l’ensenyament de qualitat, a una sanitat universal de veritat, a unes pensions dignes després de tota una vida treballant; i utilitzar els recursos naturals -el sol, l’aigua, el vent, la terra-, però amb seny i sense l’interès especulador que ens caracteritza.

XAVIER SANS I CORDOMÍ

SANT CUGAT DEL VALLÈS

El monestir de Solius

El monestir de Santa Maria de Solius, a Santa Cristina d’Aro, celebra demà 50 anys de la seva fundació.

Situat en un paratge excepcional, la vall de Solius, s’hi distingeix la seva silueta inconfusible ja des de lluny. La comunitat monacal, pertanyent a l’orde cistercenc, a banda de les pregàries a les diferents hores, obertes a tothom, ofereix un servei d’hostatgeria obert només per a homes.

Aquest monestir també és conegut per l’exposició de pessebres i diorames oberta al públic en un horari concret en un edifici situat a l’entrada. Té molts visitants tot l’any perquè són d’una gran qualitat, apreciable tot just entrar-hi.

El fet que es puguin visitar gairebé tots els dies de l’any fa que encara més persones en puguin gaudir, mentre de passada s’omplen del silenci i la bellesa del lloc.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ