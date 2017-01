Cartes a la Directora 21/01/2017

Abrigats per la solidaritat

“Estem desbordats! Ja no podem admetre res més!” Això va dir-me una de les responsables de la recollida de roba d’abric per als refugiats de Lesbos.

Primer de tot, gràcies per la vostra iniciativa i pel cansament, que ha tingut la recompensa en l’alegria de veure tanta gent que ha respost a la crida. I és que, si aquí tenim fred, què passarà amb els refugiats en les condicions en què estan? Entristeix pensar que tot el que podem fer nosaltres és posar un petit pedaç que gairebé no es notarà, però ¿els governs què fan? ¿Esperen continuar pensant si actuen o no quan la meitat de la gent sigui morta o estigui greument malalta?

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, en la seva carta setmanal, diu: “Aturant la immigració a les portes d’Europa estem perdent els valors que ens han configurat”. ¿No deu ser que ja els hem perdut fa temps i això és el que ens paralitza en aquests moments que els necessitaríem?

DOLORS VILÀ PLANAS

GIRONA

L’estigma de les malalties mentals

Depressió, esquizofrènia, ansietat o bipolaritat no són sinònims de bogeria. Totes aquestes malalties encara arrosseguen estigmes i quan se’n parla es fa amb la boca petita.

Als que les pateixen se’ls anomena dements, agressius, pertorbats o infantils, melodramàtics o deliberadament excèntrics. És a causa d’aquests prejudicis que rarament ho admeten o demanen ajuda.

Ni una depressió es cura somrient ni un trastorn alimentari desapareix menjant. El cervell és un òrgan com qualsevol altre i, per tant, les malalties que l’afecten s’haurien de tractar amb el mateix respecte i donant-los la mateixa importància que a les altres.

Posar fi a aquest estigma és crucial per poder arribar a ser una societat que es preocupa per les persones amb una malaltia mental. És important no oblidar que qualsevol pot patir-ne una, i que demanar ajuda no és cap vergonya.

XÈNIA GARCIA I TARRACH

BARCELONA

Poc respecte a la sardana

¿Quina gràcia els faria als andalusos i a Susana Díaz veure en un programa de TV3 un grup de noies ballant sevillanes en calces i sense sostenidors? Doncs aquesta és la gràcia que em va provocar el programa de La Sexta Tú sí que sí, en què unes concursants es van posar a ballar una sardana mentre es quedaven sense sostenidors i amb calces, cosa que va provocar la bogeria total del públic.

Sílvia Abril, membre del jurat del programa i catalana, s’hauria pogut estalviar el comentari que la sardana és avorrida.

RAIMON RUIZ I NIELL

PALAMÓS

Ous i truites

“O n ne saurait faire d’omelette san casser des oefs ”. Es diu que aquesta frase va ser popularitzada pel contrarevolucionari François-Athanase Charette de la Contrie, acusat de causar la mort a milers de persones i després ajusticiat. Però deixem el segle XVIII i situem-nos al segle XXI: “ Para hacer una tortilla hay que romper los huevos ” (Sáenz de Santamaría, 2013). “Per tal de fer una truita s’han de trencar els ous” (Joan Coma, 2016).

Algun expert a fer truites, i per tant a trencar ous, m’explica la diferència entre les dues expressions? Per fer una truita, tant si es fa en castellà com en català, s’han de trencar els ous, a menys que es vulgui fer amb closca, una varietat que desconec. Pel que fa a la força (violència) necessària per trencar els ous, no és el mateix fer-ho amb un ou de gallina que amb un d’estruç. Es podria establir una escala de dificultat a partir d’un ou de guatlla, fent referència a l’índex de “violència” que representa en una escala de l’1 al 10.

Vista la situació actual, s’haurà d’anar molt amb compte quan es vulgui fer una truita. A les cartes dels restaurants seria prudent substituir la paraula truita per la paraula tortilla per evitar interpretacions potencialment delictives.

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT