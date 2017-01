Cartes a la Directora 22/01/2017

De mica en mica s’omple la pica

Fa una mica més d’un mes, el país més influent del món occidental va escollir com a president un home que ha sigut definit com a sexista, xenòfob, homòfob, interessat i irrespectuós. D’entrada sembla impossible que una persona d’aquestes característiques arribi tan amunt, però de fet no és res més que un símptoma.

Una més que probable causa d’aquest fet és la correcció política. Aquest concepte engloba la revolució ideològica en què la veritat ja no és un argument de pes quan es pot considerar ofensiva.

Qualsevol discurs oficial ha de ser pulcrament correcte, sempre en positiu, fins i tot una mica pilota. Per contra, sembla que aquesta vegada un personatge antagònic a aquest concepte ha triomfat.

Sabent tot això, ¿som testimonis del principi de la fi del conformisme i la neutralitat? ¿O simplement ens trobem davant d’una petita flama de rebel·lió que ràpidament serà apagada pels bombers de l’ statu quo?

POL SARRIAS FERRER

BARCELONA

Animals problemàtics

Com que ara tot són epidèmies i plagues, es veu que els conills, senglars i altres bestioles també tenen aquesta consideració.

O sigui que el que han de fer és quedar-se amagadets en algun racó del bosc i no treure el nas per enlloc, que els camps i la terra tenen amo i això ho haurien de saber a l’hora de buscar-se la teca.

Ah! I a partir d’ara també tenen prohibit anar a la platja. Que no se’ls acudeixi passejar vora el mar, que això és antisocial. I, sobretot, que aprenguin a volar en parapent per bellugar-se pel territori. ¿Per on han de passar, si no, per anar d’un lloc a un altre amb la quantitat de carreteres i pocs passos de fauna que hi ha? Només cal veure quants animals hi moren atropellats.

Pel que fa a les moltes malalties i problemes que causen, el millor és no acostar-se al bosc i quedar-se a ensumar les fragàncies de tota mena que respirem gràcies a les múltiples activitats dels éssers intel·ligents, anomenats humans.

En qualsevol reportatge sobre animals et diuen que estan en perill d’extinció, i ara resulta que n’anem sobrats. I també hi podríem afegir l’enorme quantitat d’ocells que s’estavellen a les façanes de vidre dels edificis i els que són abatuts pels trets dels caçadors, etc.

ELOI RIUBUGENT I ALSINA

TORROELLA DE MONTGRÍ

Girona, ciutat cendrer

L’altre dia, caminant per Girona, no vaig poder evitar fixar-me en la quantitat de burilles de cigarret que hi havia per terra.

El poc civisme que tenen algunes persones és palpable només donant un cop d’ull a les entrades dels edificis, tant els públics com els privats, i pel carrer mateix.

Només em queda preguntar a aquestes persones si fan el mateix a casa seva. Com que la resposta és evident, obviaré el fet que Girona també és casa seva.

PILAR PLANELLAS

SANT ESTEVE DE LLÈMENA

Dolça nevada?

El nou any 2017 ens ha donat la benvinguda amb una onada de fred, amb una baixada escandalosa de les temperatures.

Paral·lelament, ha crescut el desig dels nens perquè nevi, un pensament innocent, probablement causat pel fet que a Girona en poques ocasions ha nevat.

Alhora, milers de persones han de sobreviure a aquest fred (els refugiats, la gent sense sostre...) i molts d’ells no disposen o bé d’una llar o bé dels recursos per mantenir-la a una temperatura adequada.

Em ve a la ment en Jordi, un home que viu al carrer i dorm en un caixer, sobre cartrons i amb una manta. Ell és una de les moltes víctimes del fred.

Mentre nosaltres ens recollim en l’escalfor de casa, entre cares conegudes i estimades, desitjant que nevi, altres persones, en soledat, han de lluitar per sobreviure.

CRISTINA DE RIBOT SAURINA

GIRONA

Reivindicació de

Jacint Verdaguer

Vaig llegir l’article de Nicola Padovan del dia 9 de gener titulat “Emigració catalana? Una oportunitat”. No hi entenc gens d’economia, i no penso parlar d’aquest tema, sinó dels avantatges que el senyor Padovan veu en l’emigració. Parla de L’emigrant, de Jacint Verdaguer, i diu que és una poesia bonica però que resulta ridícula cent anys després.

Ell troba bé que els joves vagin a treballar a fora si hi troben feina, que a ells no els fa res marxar de Catalunya.

No m’ha agradat que trobi ridícula la poesia de Verdaguer per als temps actuals. És veritat que aquest text dramatitza molt l’emigració, però si jo m’hagués trobat de jove en aquesta situació m’hi sentiria bastant identificada.

CONCEPCIÓ PUIG SANAHUJA

TERRASSA