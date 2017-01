Cartes a la Directora 23/01/2017

La Conferència de Presidents

La conferència, celebrada la setmana passada, era incompleta, ja que no hi van assistir el president de Catalunya ni el del País Basc.

Cal recordar que aquesta reunió és obra de Rodríguez Zapatero i pertany a la categoria més innòcua entre els seus invents, ja que en teoria se suposa que la Constitució espanyola reserva el Senat, la cambra alta, per a aquest tipus d’assumptes.

Pel que fa a la clara actitud dels representants català i basc, és evident que no volen que sembli que estan en peu d’igualtat amb la resta de comunitats autònomes espanyoles.

Però no és sobrer recordar que determinades absències tampoc ajuden gaire a millorar una situació que requereix en qualsevol cas -i avui crec que més que mai- un ingredient de pragmatisme polític constructiu i intel·ligent.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE

GRANOLLERS

La protecció oficial marxa amb el Pare Noel

A la web del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona no hi ha cap promoció actual. Sense publicació en cap butlletí oficial, arriba el Pare Noel (per a alguns): 2 pisos amb dret de superfície a 75 anys, 60 m, 116.000 euros.

Som una parella, amb feina fixa, obligats a deixar el nostre barri, l’Eixample, perquè no podem pagar un lloguer ni comprar un pis. Un raig d’esperança: no haver de deixar Barcelona.

Llegim que l’adjudicació és per rigorós ordre de presentació (per telèfon em comuniquen que no es publicarà la gent inscrita, que és una informació interna). Ep! Aquest Pare Noel no és gaire just: ¿només hi ha regal per a dues persones i no es fa sorteig davant notari?

Després d’impugnar-ho, publiquen la llista de sol·licitants (25) però res de sorteig. A la resta ens queda esperar que els turistes es cansin de Barcelona per no haver de marxar de casa nostra, dels nostres barris...

ISMAEL ORTIZ VINÓS

BARCELONA

Clàusules terra: una altra visió

En l’enrenou de les clàusules terra, una dada cabdal ha quedat gairebé amagada: tot un Tribunal Suprem ha quedat en evidència davant d’Europa per una sentència que creava una nova interpretació de les conseqüències que comportava la nul·litat d’una clàusula contractual.

Si en els últims 125 anys la nul·litat ha comportat fer desaparèixer la clàusula (o el contracte) i restablir la situació existent abans d’aquesta nul·litat (allò que en diem retroactivitat), la sentència del Suprem ara esmenada justificava aquesta falta de retroactivitat insòlita perquè, entre altres sibil·lines raons, “és notori que la retroactivitat de la sentència generaria el risc de trastorns greus amb transcendència en l’ordre públic econòmic” (apartat 293.k de la sentència del TS del 9 de maig del 2013).

Potser a la Gran Bretanya prefereixen els seus tribunals als europeus, però aquí jo no hi votaria pas a favor.

DAVID TORRAS I LLAURADÓ

SABADELL

Un abisme entre dues realitats

En el pic de l’onada de fred, i amb rècord en les puntes del preu de l’electricitat, gent del barri de la Barceloneta amb pobresa energètica pelant-se de fred, literalment, mentre a l’altra banda, al OneOcean Club de Barcelona, les terrasses buides tenen tots els calefactors exteriors encesos, que es delaten amb el to vermellós amb què tenyeixen l’ambient.

Tot un despropòsit i una bretxa molt injusta que separa, en només uns metres, dues realitats molt diferents en un mateix territori: la marina del luxe i el malbaratament i el barri humil de pescadors, cada cop més envaït pels projectes urbanístics especulatius.

JORDI PINO

BARCELONA