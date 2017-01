Cartes a la Directora 24/01/2017

Reflexions sobre el ‘Jo pregunto’ de TV3

Després de l’astorament provocat pel programa Jo pregunto de TV3, em plantejo algunes qüestions.

Per què en els rètols on sortia el nom del que preguntava no hi figurava la seva adscripció o càrrec polític o sindical? Ens hauria ajudat a situar-nos més ràpidament davant de cadascun d’ells.

No vull dubtar de la netedat del procés de selecció, però és més que casual que gairebé tots els que van aparèixer fossin gent significada sindicalment i/o políticament. ¿A la tria només hi va anar gent amb carnet?

Si els espectadors, gràcies als mitjans actuals, vèiem de seguida de quin peu calçava cadascun dels que intervenien, els presentadors també ho havien de saber. Per què no ho deien i insistien que, pràcticament, era gent que passava per allà?

A alguns, tan bon punt van obrir la boca, ja se’ls veia la demagògia, la mala educació i el ressentiment. Però el president va respondre molt i molt bé en la majoria de casos.

I la darrera: algú es pot imaginar una situació similar i amb la mateixa proporció de gent disposada a atacar-lo amb en Rajoy? Jo no.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Elèctriques usureres

Ara que ja no sabem el que paguem d’electricitat, aquest gener ens ha arribat una altra mostra de la usura que practiquen el govern central i les elèctriques. Diuen que França, a qui comprem un gran volum d’electricitat, no produeix excedents elèctrics per l’aturada de moltes de les seves nuclears. Espanya vol vendre energia als francesos i per això crea un dèficit intern. I amb els embassaments mig buits les elèctriques no poden produir al cent per cent electricitat i abastir el territori. En fi, que a falta d’oferta s’encareixen els preus, en una mena d’especulació legal.

Hi ha una simbiosi entre govern i elèctriques: els polítics fan lleis que afavoreixen les elèctriques i aquestes col·loquen els polítics benefactors com a directius.

És obvi que el lliure mercat que clama la política neoliberal del PP no l’aplica a les elèctriques, unes empreses que haurien de competir per oferir el millor preu i qualitat al consumidor i ara van totes de la mà encarint el preu de la llum al mateix compàs. Conclusió: les elèctriques estan fent l’agost tot i ser gener. Potser serà millor invertir en espelmes.

DAVID RABADÀ I VIVES

BARCELONA

Omplim els carrers de dignitat

El 6 de febrer comença la farsa-judici contra Mas, Ortega i Rigau per la consulta del 9-N. En realitat, és una acusació contra tots els que vam col·laborar a fer possible aquella històrica jornada, treballant-hi o votant-hi, amb independència (com m’agrada aquesta paraula) del sentit del vot.

Anant encara més enllà, és una acusació contra el Parlament de Catalunya i la democràcia. No és una qüestió que afecti només als independentistes, sinó a tots els demòcrates.

Per això, el màxim de gent possible hem d’anar a la mobilització organitzada per les entitats sobiranistes, davant del TSJC o de la Ciutat de la Justícia tot i ser un dia feiner. Hem de fer un petit sacrifici i qui treballi, si pot, demanar un dia de vacances.

Mas, Ortega i Rigau han de sentir l’escalf i el suport de la ciutadania democràtica, i els polítics independentistes del Parlament han de comprovar que poden confiar en nosaltres, que quan arribin els dies que vindran hi serem, perquè ens hi juguem el ser o no ser.

Com va escriure Vicent Andrés Estellés: “No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu”.

JOAN XURIACH FUSTÉ

BARCELONA