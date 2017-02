Cartes a la Directora 10/02/2017

El triomf dels intransigents

Llegeixo amb molta tristesa que la platja de les Banyeretes de Sant Pol de Mar, que aquest estiu havia començat a estar oberta a gossos, ha deixat d’estar-ho. Sembla que els motius han sigut principalment dos: les possibles molèsties que això causava a una comunitat propera de corbs marins i la intransigència d’alguns veïns.

Pel que fa al primer punt, de tot cor desitjo que l’Ajuntament, que té el meu suport per la iniciativa, trobi una solució per no molestar les aus. Però pel que fa al segon, no puc admetre les raons dels intransigents que, simplement, no suporten els gossos. ¿És que alguns banyistes no embruten? ¿És que els humans no deixen deixalles? ¿No molesten els corbs marins quan s’hi apropen i els espanten? ¿És que els nens malcriats no molesten quan es passen molta estona cridant sense que els pares -malcriadors- s’adonin que poden molestar?

D’altra banda, ¿quantes platges hi ha per a banyistes i quantes per a gossos? Massa poques. Els que tenim gossos també tenim dret a gaudir de la platja i del mar amb ells, i està comprovat que molts es porten millor que molts humans.

Una mica més de tolerància i de convivència, senyors.

RAMON GAUSACHS CALVET

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Inhabilitacions

D’ençà del processament del president Mas i altres polítics pel 9-N, sona molt el concepte d’inhabilitació. Recordo quan, el 1989, els jutges militars van començar a empresonar, selectivament, insubmisos al servei militar (era la llei) i nosaltres els acompanyàvem des del carrer.

Més endavant, els jutges civils van començar a jutjar insubmisos a la prestació social. Els fiscals obeïen la llei, que imposava 2 anys, 4 mesos i un dia de presó i inhabilitació. Alguns jutges complien la llei; d’altres, com Santi Vidal, intentaven exculpar l’insubmís. Amb la inhabilitació addicional, molts joves van perdre beques, la condició de funcionaris o la possibilitat de presentar-se a oposicions. Un canvi de llei, amb medalla per al Sr. Duran i Lleida, va abolir el servei militar.

Algú s’entesta a dir que la llei no permet fer referèndums; tampoc les leyes del Movimiento permetien la Transició... Atutxa i Otegi van ser inhabilitats.

JOSEP MANEL FONDEVILA

TREMP

Europa davant de Trump

Davant l’amenaça de Trump contra Europa, que no ha fet més que començar, el Vell Continent necessita treballar amb criteris comuns, donar mostres de la fortalesa que suposa la Unió Europea i no perdre de vista les eleccions franceses.

Trump ha llançat el guant. Europa necessita mà de ferro en guant de seda per respondre al seu desafiament.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

GIRONA

Records del 9-N

Aquests dies que s’està fent el judici pel 9-N em ve a la memòria el que va representar per a nosaltres, gent del carrer, poder anar a fer sentir la nostra opinió ficant una papereta en unes urnes de cartró.

La primera impressió que vaig tenir en sortir al carrer amb la meva família per anar a votar va ser d’alegria. No sé per què, però tots els que anàvem en la mateixa direcció ens saludàvem amb un somriure i amb alegria encara que no ens coneguéssim. Només puc dir que de tots els cops que he anat a votar aquell de què tinc més bon record és aquest.

També vull fer constar que vaig agrair de tot cor als voluntaris el seu esforç per portar a terme aquesta fita, la seva feina per facilitar que tots els que teníem ganes de fer sentir la nostra veu ho poguéssim fer. Moltes gràcies a tots!

ROSA MARIA MARTORELL I MASCARÓ

VILAFRANCA DEL PENEDÈS