Cartes a la Directora 14/02/2017

Exiliats

Obrir els ulls i ser a la teva habitació, on els petits raigs de sol entren per la finestra indicant que el nou dia ja ha començat. Estar-te a la dutxa fins que l’aigua calenta s’acaba i tot el vidre s’ha entelat. Esmorzar i no tenir gana a causa del pessigolleig a la panxa provocat per la incertesa del que et passarà avui... Són accions que vivim en la nostra quotidianitat i al mateix temps, sense adonar-nos-en, la nostra realitat més propera canvia cada dia.

Em veig obligada a fer referència a la imperceptible oscil·lació de la nostra realitat, ja que és quan al món hi ha desgràcies tan grans com les actuals que t’adones que la vida és volàtil, i que potser un dia seràs tu qui s’haurà de veure obligat a marxar.

Deixar enrere el que has construït amb els anys i que t’estimes. Marxar del teu lloc i dir adeu a la teva gent. Reprimir la por i el dolor. Buscar una nova casa, o almenys un refugi segur, en un lloc on el mal no s’hagi apoderat de l’entorn. Creure que tot anirà millor.

Sabem que el mal no s’erradicarà mai, almenys per ara. Al món segueixen existint contravalors com la ràbia, l’enveja, l’orgull o la intolerància.

Per aquest motiu hem d’estar preparats. I així, en cas que algun dia ens toqui exiliar-nos, que aquest pes se’ns faci més lleuger en pensar que en un altre país ens estan esperant amb els braços oberts, que ens obren les portes a un nou món, a una nova vida. Reflexionem-hi, sisplau.

MARINA VALLS FERNÁNDEZ

VINARÒS

I si parem màquines?

Després de la massiva manifestació ciutadana de suport als processats per la justícia espanyola amb motiu del 9-N, els diaris parlen del futur incert dels esdeveniments polítics.

És evident que les opcions independentistes i democràtiques no defalleixen en el pols que es manté amb el govern de Madrid, i això és el que em fa pensar en l’oportunitat d’aturar la maquinària del procés. Comportaria molts avantatges. 1) Allargar els temps perjudica més Madrid. 2) Es dona una opció indiscutible al diàleg, però a la vegada es pren la iniciativa demostrant tremp i cohesió davant d’un estat mut políticament, que quedaria descol·locat. 3) Es dona una opció a intervenir als partidaris de les terceres vies, que diuen que tenen solucions realistes. Ho hauran de demostrar. 4) Si de veritat estem convençuts del que defensem, no hi hauria d’haver cap problema per tornar a engegar màquines.

Crec que la proposta no és ni covarda ni frívola.

JOSEP PERICOT AYATS

BARCELONA

Mercat de la Boqueria

Encara que tard, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit posar ordre al Mercat de la Boqueria. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ens ha aclarit les mesures a prendre: es prohibirà menjar o beure in situ, s’eliminaran o es reduiran les parades amb aliments precuinats i de consum immediat i les de venda de sucs i fruita trossejada, i es renovarà el paviment per al 2018.

Pel que fa a la venda de sucs i fruita trossejada, el que no pot esperar més és que es compleixi la normativa referent a la higiene en la seva elaboració. A tots els supermercats de la ciutat és obligatori que estiguin precintats i portin una etiqueta amb el nom del fabricant, la data de caducitat i els components, cosa que no es compleix a les parades de la Boqueria, tot i les nombroses denúncies que s’han fet davant l’Ajuntament i a Sanitat de la Generalitat.

El mateix passa en algunes parades que venen bombons i llaminadures sense envasar i que s’exhibeixen a poca distància del terra i sense cap mena de protecció.

CARLES BÁGUENA RUIZ

BARCELONA