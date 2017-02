Cartes a la Directora 16/02/2017

Inversions a Catalunya

La portada amb grans titulars d’un conegut diari econòmic de l’Estat era impactant: “Fuga d’empreses de Catalunya a Madrid”. Ho argumentaven pels elevats impostos, l’augment de la pressió regulatòria i per la “ incertidumbre por el desafio independentista ”. A les pàgines interiors detallaven el fet i en lletra petita deien que els experts assenyalaven que els impostos i la regulació eren els dos grans motius del trasllat de les seus, i encara en lletra més petita i al final de l’informe citaven que no totes les dades eren negatives i que Catalunya ha liderat el 2016 la creació d’empreses amb 21.950 societats segons el Col·legi de Registradors, 2.000 més que Madrid. Ni una paraula del que destacava la portada.

Al mateix diari, unes pàgines més endavant, una notícia tornava a contradir la portada: el grup familiar Farga, de Barcelona, ha adquirit l’empresa de gelats La Menorquina per convertir-se en el cinquè fabricant de gelats més gran d’Europa. I podríem posar molts més exemples que confirmen la potencialitat de Catalunya: som el tercer millor sistema universitari europeu; Barcelona se situa destacada en els rànquings mundials de smart cities ; som líders a l’Estat en captació d’inversió estrangera, en creació d’ocupació i en nombre de projectes captats, etc.

¿On es visualitza que el procés cap a la independència generi desconfiança als inversors?

Évole i les competències

Sento una profunda indignació i una gran tristesa quan personatges tan populars i mediàtics com Jordi Évole aprofiten actes com el concert Casa nostra, casa vostra per emetre discursos aparentment farcits d’humanitat però que en realitat són exercicis de dogmatisme federalista, quan no unionista.

Dir a Catalunya, davant d’un aforament majoritàriament català, que el problema dels refugiats no és una qüestió de competències sinó d’incompetència dels polítics és una asseveració simplista i àmpliament populista. La resposta de la consellera Dolors Bassa no es va fer esperar, i amb raó.

Qui fa proselitisme ficant Espanya i Catalunya al mateix sac en el tema de les competències o bé és un ignorant o bé actua de mala fe. És evident que es tracta de competències. Com també és evident que un dels moltíssims avantatges de tenir estat propi és, precisament, poder gestionar tots els recursos i totes les competències, com per exemple la d’acollir refugiats en condicions dignes, una facultat que avui només està en mans de l’estat espanyol.

El senyor Jordi Évole això ho sap o ho hauria de saber. I si no és així, l’incompetent és ell.

El monestir de Sant Daniel

Dissabte vaig anar a visitar el monestir de Sant Daniel de Girona. La guia ens va dir que a partir d’ara s’intentarà oferir més visites guiades al públic. Permeten veure una gran part dels espais emblemàtics del monestir benedictí i conèixer la seva història, de la qual la comtessa Ermessenda va ser una protagonista cabdal.

Està situat a la vall que duu el nom del sant, paratge privilegiat de la ciutat de Girona. L’any 2013 se’n va celebrar el mil·lenari. Als seus inicis va ser un important lloc de peregrinació per venerar les despulles de sant Daniel, i mil anys després continua tenint activitat monàstica.

Poder visitar-lo és conèixer una mica més el nostre patrimoni. Les visites, igual que l’hostatgeria i altres activitats, són una font d’ingressos de cara a la conservació i la millora de tot l’indret. La visita guiada permet també veure l’església romànica on es troba el sepulcre de sant Daniel i el claustre, entre altres espais.

