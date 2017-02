Cartes a la Directora 20/02/2017

Esperança en temps de guerra

La crua realitat juga a fet i amagar entre els estels que donen llum a la foscor. Entre fulles assassines que cauen al meu voltant, fugir de la mort en un món arruïnat és l’única esperança.

Mil cinc-cents quilòmetres ens separen de somriures permanents amb la por de ser els últims. Els països lliures del terror ens tracten com una plaga de pobresa que venim a emportar-nos el seu benestar, sense saber que ells són qui van encendre el foc del qual fugim.

Estic entaforat en un taüt flotant. Sota la gran batalla del terror contra l’esperança, cada cop veig més llum. Només falten unes poques remades per a la il·lusió del final de la batalla.

Els països europeus bufen i bufen per no rebre els nous inquilins. La mà salvadora de la mare intenta rescatar-me sense gaire sort. Agafo un últim alè d’angoixa i lluito per arribar a ser un home, però visc en una societat que em gira l’esquena, en un món en què les paraules igualtat o generositat no són als caixers.

Ja sense alè de vida perdo la batalla, les ones em porten a descansar sobre la sorra humida. Una realitat que l’endemà s’instal·larà als diaris de mig món com les últimes llàgrimes sobre la sorra que va deixar caure una mare trencada pel dolor de la injustícia.

JÚLIA MUÑOZ HARO

VILADECANS

El problema és la ignorància

En l’assumpte de la (des)igualtat de gènere, són moltes les veus que advoquen per l’erradicació del llenguatge masclista, especialment en les formes més col·loquials que, injustament, tenen tendència a sublimar la masculinitat en detriment de la feminitat.

Quan ell és astut, ella és manipuladora; ell sedueix, ella provoca; ell és sensible, ella vulnerable; quan ell és un líder, ella és una manaire; si ell és audaç, ella és una somiatruites; ell és diplomàtic, mentre que ella és una falsa; ell pot ser temperamental, però ella és una histèrica; si ell és curiós, ella és una tafanera; si ell inverteix, el que fa ella és (mal)gastar...

Tanmateix, i sense que hagi de servir d’eximent, també hi ha clixés feministes esbiaixats, sobretot els que fan referència a la teòrica superioritat de les dones en intuïció, sensibilitat, empatia, pragmatisme, intel·ligència emocional..., cosa que palesa que ens trobem amb un problema d’ignorància i no pas de cromosomes.

Afortunadament, la paraula és el bisturí de l’ànima: si la utilitzem amb curaés sanadora. Malauradament, si fem el contrari pot ser feridora.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA

El misteri dels intermitents

Potser semblarà una nimietat al costat d’altres problemes infinitament més greus, però és un símptoma de cap on anem com a societat. Em refereixo al misteri pel qual quan volem canviar de carril, anunciant-ho amb temps mitjançant l’intermitent, alguns conductors no tan sols no et deixen incorporar sinó que sobtadament acceleren, mantenen la mirada rígida cap endavant i acaben arribant a la mateixa destinació dos segons abans que el conductor perjudicat.

Em fascinaria saber què passa pel cervell d’aquests amables conductors, si és que hi passa alguna cosa. Potser deuen pensar: “Que s’aguanti, que jo he tingut un dia horrorós”, “Qui s’ha cregut que és aquest”, “Ara veuràs com funciona, això dels intermitents” o “Primer jo, i tu t’apanyes com puguis”.

No sé si se’n poden treure gaires conclusions sociològiques, però m’intranquil·litza pensar com és el dia a dia d’aquesta espècie, sospito que cada cop més estesa.

DAVID TORRAS I LLAURADÓ

SABADELL