Cartes a la Directora 22/02/2017

El nostre futur i el dels nostres fills

Es parla molt del perill que corren les pensions, la sanitat pública, de la necessitat d’allargar la nostra vida laboral, que cada cop tenim menys llocs de treball, que el futur són les noves tecnologies, amb la integració de robots al món laboral, etc. Si ens parem un moment a pensar, el món del treball està canviant a una gran velocitat. Què fem per solucionar els perills del progrés?

D’altra banda, la corrupció creix cada dia però les actuacions sempre són les mateixes. El sistema està tocat, però ningú no ho soluciona: ¿perquè no poden o perquè no volen? Quina part dels pressupostos representen aquests casos?

Tots en som conscients però no fem res, i quan ho fem ens perdem en un marc legal tan complicat que passen anys abans no surt una sentència, que a més no sempre és prou contundent.

Si tots aquests diners que han robat tornessin a les arques públiques potser podrien solucionar alguns d’aquests problemes. Si els beneficis de moltes empreses fossin una mica menys grans podríem repartir més entre els treballadors, tenir unes pensions més justes, una sanitat millor, una societat més justa.

Tots hauríem d’aspirar a una vida més senzilla, sense passar-nos-la sobrevivint en un mar de tempestes i no ser capaços de trobar un port on arrecerar-nos. En definitiva, ¿quin futur ens espera i quin futur tindran els nostres fills?

XAVIER SANS I CORDOMÍ

LA FLORESTA

Per deu minuts?

Hora punta al metro. Som molts els que a primera hora batallem per arribar a temps a la feina. Qualsevol moviment és vàlid per passar davant d’un altre i encabir-se, amb certa satisfacció, en un vagó ple de gom a gom.

L’altre dia l’últim passatger a entrar comenta al seu company: “A fora hi ha una dona que no es troba bé”. Quan s’estan a punt de tancar les portes, trec el cap i comprovo atònita que, davant del testimoni indiferent de molts usuaris assidus, hi ha una dona sola a l’andana amb evidents signes de malestar. En el moment de sentir el xiulet salto del vagó malgrat els gestos d’incomoditat dels passatgers més propers. Vaig tenir el temps just de preguntar-li el nom abans no perdés el coneixement.

Què ens passa? ¿Com és que restem impassibles davant d’una necessitat d’auxili? De les desenes de persones que pujaven i baixaven, ¿ningú podia arribar deu minuts tard a la feina?

MARTA CONSUEGRA FERNÁNDEZ

BARCELONA

“Et portes tres verds”

Sentit aquest dissabte al programa Oh, happy day per part de la component del jurat Gisela. Si fos ella demandaria l’escola i l’institut on va estudiar per, després d’unes mil hores de català, no saber dir “T’emportes tres verds”.

M’atreveixo a fer aquest comentari perquè soc un admirador del programa i de la feina del jurat i de la Gisela, que trobo difícil i ben resolta. Gisela, gràcies pels bons moments que ens feu passar.

JOSEP BOFILL MASÓ

TARADELL

Acollim ara!

L’última gran demostració de la preocupació pels refugiats ha sigut la manifestació de Barcelona sota el lema “Prou excuses, acollim ara!” Comparteixo el que reivindica la majoria de la societat i crec que s’han d’adoptar mesures.

Vull aprofitar l’ambient reivindicatiu per recordar un drama més proper i anterior a la crisi dels refugiats: el de milers de nens i nenes susceptibles de ser acollits que esperen una nova oportunitat per desenvolupar-se plenament en un entorn de seguretat i estabilitat.

A diferència de la crisi dels refugiats, en mans d’instàncies més altes, la solució a aquesta crisi la tenim nosaltres, la societat civil, i, en concret, les famílies.

JERÓNIMO GONZÁLEZ

BARCELONA