Cartes a la Directora 26/02/2017

Ús privat i ús públic de la raó

La creació recent del Cercle de Salut ha provocat reaccions favorables i desfavorables. Entre les últimes són preocupants les que critiquen que entre els seus membres hi pugui haver persones al servei de l’administració sanitària. El Cercle de Salut ha nascut amb l’objectiu de contribuir a la modernització i sostenibilitat del sistema sanitari català a partir d’una reflexió rigorosa sobre les necessitats d’una societat avançada. Neix sense apriorismes i amb la finalitat d’establir consensos bàsics per desenvolupar les reformes estructurals que calguin derivades dels canvis demogràfics, epidemiològics, tecnològics i socials que s’han produït.

Darrere l’opinió que defensa que qui treballa per a l’administració pública no pot participar en projectes de debat i reflexió com el del Cercle de Salut, hi ha un determinat concepte de lleialtat i d’obediència que s’acosta més a la idea del pensament únic que a una concepció democràtica del rol dels servidors públics basat en el seu compromís democràtic.

Kant va distingir entre l’ús privat i l’ús públic de la raó. Per al filòsof, l’ús públic de la raó, entès com el que algú en fa en qualitat de persona sàvia, ha de ser lliure sempre. Admetia que l’ús privat de la raó, entès com el que se li permet a l’home que realitza una determinada funció que se li ha confiat, pot ser sotmès a limitacions. És el cas d’un oficial de l’exèrcit. Però per a Kant fins i tot a l’oficial no se li pot impedir fer observacions sobre els defectes del servei militar i presentar-les a judici públic.

FRANCESC JOSÉ MARÍA

ADVOCAT. SECRETARI DEL CERCLE DE SALUT

Viure encerclats

A poc a poc els éssers humans que tenien algunes llibertats sembla que, lluny de respectar-les, les han anat menyspreant. Sembla que robar, ser corrupte o gaudir de l’engany sigui considerat un acte heroic, i aquí rau el mal de moltes situacions actuals.

Teníem llibertat per escollir i fer diferents coses (la baixa mèdica sincera, treballar sense un control rígid, complir un horari sense signar-lo, demostrar el nostre valor sense sentir-nos manats, ser generosos i actuar en moments complicats sense demanar res a canvi, etc.). És a dir, complir amb el nostre deure de treballar per raons naturals.

Ara això ja no existeix. Necessitem viure encerclats i controlats. Hem fet miques una llibertat aconseguida durant molts anys. S’ha perdut la confiança per culpa d’uns quants que es creien molt intel·ligents... i, gràcies a ells, ara ja vivim encerclats, com els animals domesticats que són incapaços de traspassar un vulgar fil elèctric per gaudir d’un nou espai. Tenen seguretat, però malauradament ni es plantegen investigar altres realitats.

Que trist, acabar com unes bèsties tan pobres d’esperit!

ALBERT ALTÉS SEGURA

VIC

La solució és l’estrangulació directa

Atès el caire que estan agafant les relacions amb el poder central, crec que seria adient recordar com ho veia fa cent anys un personatge tan important com José Ortega y Gasset, castellà conspicu i un dels filòsofs més destacats del segle passat. En el seu llibre España invertebrada reproduïa el que pensava sobre els polítics espanyols de l’època i el que aquests pensaven del separatisme català.

Comença per etiquetar-los de “patriotas con cabeza de cartón ” i diu que pensen que “ el nacionalismo catalán es un movimiento artificioso, extraido de la nada, sin causas ni motivos profundos... Piensan en lógica consecuencia que la única forma de combatirlos es ahogarlos por directa estrangulación ”. Això està escrit l’any 1922.

Després va venir la dictadura de Primo de Rivera, que ho va provar, i després els 40 anys de franquisme, que ho va tornar a intentar i no se’n va sortir. I ara el senyor Rajoy diu que ho aconseguirà aplicant la solució abans esmentada.

¿Potser és que ara els polítics tenen el cap de la mateixa matèria que els de fa 90 anys segons Ortega y Gasset? Possiblement no ha canviat res.

FREDERIC VANCELLS I CALVET

TERRASSA

Justícia injusta

Davant dels últims fets em pregunto qui pot creure en la justícia. Penso molt en els pobres davant de la llei, que no tenen advocats com els Urdangarin i companyia. Sembla que només hi hagi presó per als pobres que només poden tenir advocat de torn d’ofici.

No podem restar-hi indiferents i ens hem de fer nostra la situació dels pobres davant la llei. No tenen diners ni poder per ser defensats per grans lletrats. He tingut ocasió de parlar amb voluntaris que donen suport als presos fent una gran labor. Potser la infanta podria fer-se voluntària. I no ho dic com a càstig, sinó com una bona obra.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE

GRANOLLERS