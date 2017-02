Cartes a la Directora 27/02/2017

En record del pedagog Xavier Melgarejo

La setmana passada va morir a causa d’una greu malaltia l’eminent pedagog Xavier Melgarejo, gran expert en el sistema educatiu finlandès, a l’estudi del qual va dedicar in situ uns quants anys de la seva vida. Les seves experiències es van plasmar el 2013 en l’esplèndid llibre Gracias, Finlandia.

En Xavier sempre destacava -i com a mestre que soc, l’hi valoro especialment- el paper dels professors, tant a nivell humà com professional, com la clau de volta del sistema educatiu. Per això, quan li preguntaven per què creia que Finlàndia tenia el millor sistema educatiu del món, ell responia que era fruit de tres factors: el valor de la lectura, l’estimació a la infància i la preparació del professorat.

Igualment enaltidores van ser les seves opinions sobre els professors, expressades en una entrevista del programa de TV3 Signes dels temps, en què afirmava: “Els mestres són un referent i com a tal és imprescindible que eduquin des de l’ànima i des de l’estimació per poder així donar testimoni. El més important de tot és estimar els nanos i l’educació, i alhora ser capaços de poder-ho transmetre, ja que aleshores els nens ho veuen, se sentiran estimats i, per tant, aprendran”.

La Universitat Ramon Llull també el va definir, amb motiu de la concessió del prestigiós premi Blanquerna, com “un mestre de vida que educa des de l’ànima”.

Moltes gràcies, Xavier, pel teu gran mestratge i descansa en pau!

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

Què volen aquesta gent?

L’estremidora cançó de Maria del Mar Bonet em va venir al cap en assabentar-me de la nova querella de la fiscalia contra la presidenta de Parlament de Catalunya per l’aprovació de la resolució del referèndum i els membres de la mesa per delictes de desobediència i prevaricació.

La querella exclou Joan Josep Nuet perquè, malgrat que va fer el mateix que els altres, independentistes reconeguts, ell “no pretenia, com fan la resta de querellats, incomplir els manaments del TC ni tirar endavant un projecte polític amb total menyspreu a la Constitució”. Ras i curt, els jutjaran no pel que van fer sinó per les seves idees polítiques.

És per això que, a part de l’empipada en sentir la notícia, no em vaig poder estalviar un calfred. Qui pot garantir a partir d’ara que algú no hagi de dir la terrible frase de la cançó: “Què volen aquesta gent que truquen de matinada?” Qui pot garantir que en un moment qualsevol algú no serà represaliat per tenir unes determinades idees? Em sembla que ningú. I encara que no truquin de matinada és terrible. I trist, molt trist.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Tres suggeriments per a l’Iñaki i la Cristina

Com a mare, només us voldria fer una pregunta: ¿quan arribeu a casa què els expliqueu als vostres quatre fills?

Dono per certa l’afirmació de Rousseau que l’home és bo per naturalesa, i que totes les persones tenim ombres i llums. Entenc que dins de l’embolic en què esteu potser mentiu a la justícia, a la resta del món i a vosaltres mateixos per justificar el que no és ni ètic ni just. Però mentiu també als vostres fills?

Perquè, com que estimem els fills, tots els volem donar la millor versió de nosaltres mateixos. Vosaltres també, oi? Vull creure que encara podeu sentir la pulsió interna de la consciència que demana recuperar la dignitat perduda.

Permeteu que us doni tres idees que us poden ajudar: retorneu el que heu robat al poble; demaneu perdó; arremangueu-vos i ajudeu els altres. Per exemple: viatgeu a Lesbos (Grècia) i traieu del Mediterrani persones que poden morir per intentar sobreviure. Ells que mantenen intacta la dignitat potser us ajudarien a recuperar la vostra.

ISABEL GARCIA FORNAS

ARGELAGUER