Cartes a la Directora 28/02/2017

Noies, no us deixeu comprar

Per què les noies no pagueu entrada en moltes discoteques? Per què consentiu aquesta discriminació? No us enganyeu, acceptar això vol dir que les dones sou un reclam, un objecte, que esteu en un estatus inferior als homes. En definitiva, us venen a dir que no valeu res.

Aquest és un bon justificant per al masclisme i, en conseqüència, per a la violència de gènere. No! Les dones som les mestresses del nostre cos, de la nostra voluntat i de la nostra autonomia, no depenem dels homes.

El reclam d’una discoteca que ofereix diners i beguda gratis a canvi d’anar sense calces és la gota que fa vessar el got. No, no esteu en venda. No entreu en aquestes sales, feu-los boicot i deixeu-les sense clientela fins que hagin de tancar. Aquests empresaris que es pensen que tot s’hi val no us mereixen, feu-vos valer. Heu de lluitar per la igualtat de gènere, no abaixeu la guàrdia perquè encara hi ha molta feina a fer.

Segur que trobareu molts llocs, espais, sales, centres i també discoteques on us podreu divertir sense haver-vos de sentir denigrades.

ALEGRIA JULIÀ I DANÉS

BARCELONA

No em fareu odiar Espanya

Per més que us hi esforceu no aconseguireu fer-me odiar Espanya ni els espanyols. Em dirigeixo a un bon nombre de polítics, periodistes, tertulians i a totes les persones que sembla que sí que m’odien a mi perquè soc català i defenso el meu dret a autoafirmar-me com a tal.

Des de fa temps, com a una gran majoria de catalans, em menystenen i m’he sentit dir de tot: insolidari, totalitari, nazi... I una cosa que per a mi també és molt greu, que odio Espanya i que he atiat aquest odi en els meus fills i nets, cosa que, segons dieu, també es fa a les escoles.

D’on ho treuen això? Del fet que defensi la meva catalanitat? ¿És que no puc defensar la meva identitat, la meva llengua, la meva llibertat i el meu benestar i alhora desitjar també el mateix per als altres pobles d’Espanya? No deu ser que, per utilitzar un refrany castellà, piensa el ladrón que todos son de su condición?

Seguiré defensant pacíficament el meu dret a decidir, que la nació catalana esdevingui un estat independent. Però mai no em faran odiar cap altra llengua ni cap altra nació i els seus ciutadans. Ja es poden esgargamellar amb cridòries barroeres i insultants en mitjans audiovisuals, amb declaracions i columnes d’opinió malintencionades i plenes de falsedats, amb conspiracions antidemocràtiques i amb evidents pressions polítiques inqualificables a jutges i fiscals.

JOAN CORNEY VILÀ

GIRONA

Davant la ignomínia

Qui ha jutjat i condemnat Josep Valtonyc [raper mallorquí condemnat a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona] no sap -ni li importa- la indignació que sentim nosaltres davant aquesta ignomínia. Vet aquí un exemple de la Transició.

Són part d’un sistema d’espoliació creat a cops de foc, sang i corrupció. Sempre contra la classe treballadora, sempre contra els territoris sotmesos per la força.

També és una ignomínia la saturació i massificació del nostre territori i espai per viure. Vet aquí l’última d’Aena. Per les duanes que ells controlen hi entra tota quanta plaga que malmet la nostra agricultura, els nostres ecosistemes.

No els importam el més mínim. Doblers cap a la metròpoli, Madrid: aquest és el seu únic sentit d’estat, d’arrel oligarca i castrense. Només amb consciència d’identitat i de classe, entesa en primera i urgent instància com a solidaritat i autodefensa, ens podem salvar i ser lliures.

JOAN VICENÇ LILLO COLOMAR

ALARÓ