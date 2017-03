Cartes a la Directora 09/03/2017

L’autobús de la polèmica

Abans que res, que quedi clara la meva postura contrària a l’homofòbia i la transfòbia i el meu respecte i suport a tots els que han de lluitar pels drets bàsics de tothom.

Pel que fa a l’autobús d’Hazte Oír, després de veure la seva repercussió mediàtica, no puc evitar pensar que hem comès l’error de donar més visibilitat a un missatge basat en l’odi i la discriminació, difonent-lo amb una publicitat gratuïta que ha traspassat fronteres i posant-los en safata l’altaveu a un missatge tan fora de lloc que estic segura que hauria passat sense pena ni glòria si hagués estat ignorat.

Com hem d’actuar? Som tan impulsius davant d’aquestes injustícies que a vegades aconseguim el resultat contrari al pretès. ¿No és millor lluitar amb un missatge positiu de respecte i llibertat, ignorant el de l’odi?

Ho aprofito per reconèixer el bus del programa El intermedio, amb un missatge que hauríem de difondre i que no sembla tenir tanta repercussió.

SHEILA REDONDO

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Política i justícia

No sé quina fal·lera els ha agafat de barrejar ben barrejades la política i la justícia. D’una banda tenim els judicis pel 9-N, casos totalment polítics que es jutgen als tribunals, i de l’altra els judicis del cas Palau, les comissions del 3% i l’herència de la família Pujol, casos clarament de corrupció que, per tant, correspondrien a la justícia ordinària, però que els unionistes pretenen polititzar vinculant-los amb l’independentisme i el procés.

Des de quan l’espoli del Palau és només cosa de CDC? Hi havia molts més partits que presumptament es van beneficiar amb aquest afer. Volen fer creure que tots els implicats estan d’alguna manera relacionats amb el moviment independentista perquè així en sortim esquitxats. M’ha cridat molt l’atenció el pacte que volen fer els Montull amb el fiscal: reducció de pena a canvi de declarar contra CDC. ¿No hauria de ser per confessar qui són els culpables, siguin del partit que siguin?

Quant de temps fa que cueja el 3%? El primer a parlar-ne va ser el president Maragall, mireu si ha plogut des d’aleshores! El que passa és que en aquell moment CDC i PP anaven de bracet i com que, qui més qui menys, tots els partits tenen finançaments poc o molt dubtosos, valia més no aixecar la llebre. Ja se sap: entre amiguets es tapen les vergonyes. És a partir del canvi de rumb cap a l’independentisme que CDC s’ha convertit en objecte de persecució, més per les seves idees que pels seus fets.

No, els independentistes no tenim res a veure amb aquests processos judicials; al contrari, el que volem per a la República Catalana és evitar que gent que està fins al coll de corrupció continuï aclofada a la poltrona impunement i es burli de la justícia. Us ve algun nom al cap?

GEMMA CEREZO PUMARIEGA

BARCELONA

Bones notícies ambientals

Soc més ecologista que ningú. Reciclo i estalvio segons les recomanacions i es podria dir que tinc un comportament mediambiental responsable. Ens anuncien que respirarem un aire millor a la ciutat. Bona notícia per a tothom. El meu vehicle té més de 20 anys, passa cada any satisfactòriament la corresponent ITV, té només 70.000 quilòmetres, ja que només l’utilitzo per sortir i tornar a l’àrea metropolitana quatre cops a l’any. Dins d’aquesta zona ni se m’acut circular amb cotxe, tenint com tinc bonificació per al transport públic.

Qui em pot dir en quina mesura contamino? De Barcelona a Terrassa, o fins a Berga? Quant m’apujaran la pensió per incapacitat permanent absoluta per adquirir un altre cotxe no contaminant? Quina serà la compensació, ja que ja utilitzo gratuïtament el transport públic?

Sí que és bona notícia saber que deixaré un vehicle nou als meus hereus (no tinc fills), o potser l’herència serà el deute...

MARGARIDA COSTABELLA I DIAZ

BARCELONA