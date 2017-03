Cartes a la Directora 12/03/2017

Els efectes del canvi climàtic

Malgrat que encara hi ha escèptics, està científicament demostrat que l’any 2016 ha sigut el més calorós d’ençà que hi ha registres, i, si no ho evitem, les temperatures continuaran pujant. ¿Estem preparats per afrontar-ne les conseqüències?

En un temps brevíssim l’acció de l’home ha alterat brutalment l’equilibri del clima de la Terra, cosa que ha trencat l’harmonia de les baules d’una cadena dins la qual tot s’interconnectava.

Aquest fenomen d’escalfament s’ha produït de manera tan ràpida que les espècies vegetals, animals i nosaltres mateixos tenim dificultats per poder-nos-hi adaptar, amb un afebliment progressiu i un augment de plagues i malalties desconegudes.

Dia a dia, centenars d’espècies aniran caient sota la pressió del clima i la contaminació. L’augment de les temperatures i la sequera afavoriran els incendis forestals descontrolats i això deixarà un sòl desprotegit que les pluges torrencials arrossegaran sense fre. Els aiguats i la desertització aniran en augment paral·lelament a la temperatura dels oceans i la de la terra.

Els culpables d’aquest desgavell, un terç de la humanitat, no som conscients del que ens espera: s’incrementen les vendes d’automòbils mentre continuem tallant boscos per especular i ofegar la terra amb formigó, contaminem les aigües amb pesticides, malgastem llum i aigua sense fre...

Això no és ciència-ficció: ja és el present, el futur dels nostres fills.

LOLA ARPA VILALLONGA

BARCELONA

Insults intolerables al futbol infantil

El cap de setmana passat vam viure un episodi lamentable en un partit d’alevins (nens de 10 i 11 anys) al camp municipal Sagnier del Prat. Vam rebre constants insults des de la graderia, però el més greu és que anaven adreçats als nens! L’àrbitre, tal com mana el sentit comú, va reflectir-ho tot a l’acta del partit, fins i tot va escriure-hi textualment els insults que van rebre els nois.

Dijous passat vam veure la resolució del comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol, que no fa més que demostrar la falta de valors dels dirigents d’aquesta entitat. Estem farts de campanyes com “Prou violència a l’esport” o “Prou insults a la grada”.

Els rètols estan molt bé però cal que després vagin acompanyats de fets. Que els constants insults als nens, que estan jugant al seu esport preferit i surten plorant com recull l’acta del partit, acabi només amb una sanció de 50 euros, ¿com s’explica? Per a la Federació es tracta d’“incidents lleus del públic”.

No tornaré a portar aquesta banderola de “Prou insults a la grada”, però sí que intentaré donar exemple. No serveix de res fer campanyes per quedar bé si després no actues en conseqüència.

El cert és que no em sorprèn. Estem vivint constants injustícies, s’estan perdent els valors i als que tenen el poder per intentar canviar-ho sembla que ja els està bé, no es mouen, no fos cas que perdessin el que tenen o el que els han promès.

SANTI RODRÍGUEZ DE PEDRO

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Sobre el programa ‘Trinxeres’ de TV3

Em sorprèn, i al mateix temps lamento, que el programa de TV3 Trinxeres no hagi tingut prou ressò en l’opinió pública i en la crítica especialitzada.

Em sembla incomprensible, ara que tan justament es reivindica la memòria històrica, que es menystinguin i desaprofitin els continguts del programa, tan transcendents, impactants, alliçonadors i carregats de vida, mostrats a més de manera original i eficaç.

I, finalment, crec que els pedagogs amb alumnes d’edat adolescent podrien tenir també alguna cosa a dir o implicar-s’hi.

JAUME COMELLAS COLLDEFORNS

BARCELONA

Condemnem tot tipus de violència

Per un magnífic article d’Andreu Mas-Colell de diumenge passat en aquestes pàgines (“Diguem no a la intimidació”), vaig conèixer l’existència d’una pancarta penjada al campus de Bellaterra que informava un alt càrrec de la Generalitat que “era mortal”. Que lamentable!

Quin greu que em sap que passin aquestes coses, que són indicatives de malalties morals. No podem fer un país on valgui la pena viure-hi si no es rebutgen conductes com aquestes. No hi pot haver cap excusa, cap atenuant.

Aquesta pancarta i l’agressivitat que exhibeix són intolerables. Per això faig costat a la petició del senyor Andreu Mas-Colell a la CUP perquè manifesti la seva posició sobre aquesta qüestió i condemni públicament qualsevol tipus de violència.

JOSEP VARELA I SERRA

LLEIDA