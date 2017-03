Cartes a la Directora 14/03/2017

Perejaume

Escric amb el cor ple de gratitud per l’emoció que m’ha provocat la lectura del diari ARA d’aquest diumenge, un diari d’artista concebut per Perejaume.

Mentre avançava per les pàgines del diari m’anava sentint cada vegada més emocionada. Quan he arribat a la fotografia “Estellencs, serra de Tramuntana. 10 de març”, la meva mà, d’una manera quasi inconscient, ha començat a moure’s cap a la fotografia com si volgués acaronar-la. I quan he arribat a “Noguera Pallaresa, pas de Terradets. 10 de març” ja l’he acariciat del tot. Estimo la natura i sobretot les pedres i l’aigua.

Moltíssimes gràcies a totes les persones que han fet possible aquest regal de diari; i a l’artista i poeta Perajaume, la meva admiració més sincera.

MERCÈ GARRIGA JANS

BARCELONA

Montserrat i el franquisme

Gràcies a un recurs del PP d’Alacant, la División Azul torna a tenir una plaça que porta el seu nom en aquella ciutat. L’intocable Valle de los Caídos no ha deixat mai de ser un parc temàtic del feixisme ple d’una simbologia anticonstitucional i, sense anar tan lluny, una altra divisió militar, els requetès carlistes del Terç de Montserrat que van lluitar a favor de l’exèrcit rebel que va acabar amb la República per la força de les armes, són homenatjats diàriament al monestir de Montserrat d’una manera ben simbòlica que no he entès mai i que vull denunciar des d’aquí.

A la sala prèvia a l’accés al cambril, per on cada dia circula a pas lent una silenciosa filera de persones amb la intenció d’adorar la Moreneta, s’hi exhibeix d’allò més altiva la bandera del Terç de Montserrat dins una vitrina. ¿Algú em pot explicar per què en un lloc tan visible i per què ningú fins ara no ho ha qüestionat mai?

Em dol, i molt, que sigui tan visible la bandera del Terç de Montserrat, format per unes milícies nacionalcatòliques que van participar ben activament en la Batalla de l’Ebre. Si aquests requetès estaven convençuts que la Verge de Montserrat els protegiria desviant les bales republicanes, i per això duien una estampa de la Moreneta cosida sobre el cor amb el lema “ Detente bala, el Corazón de Jesús està conmigo ”, ¿no és un menysteniment en majúscules a les seves víctimes i als familiars d’aquestes que continuï un homenatge tan involuntàriament transitat? Des d’aquí demano que es retiri immediatament aquella bandera.

JOAN PINYOL COLOM

CAPELLADES

En record de Pere Godall

Fa un parell d’anys aproximadament, el mestre i amic Pere Godall i Gandia va presentar Una vida per recordar. Memòries de Pere Godall, una biografia escrita per la seva neta, Fàtima Pizà Godall, on narrava l’agitada vida que li va tocar viure des de ben jovenet, ja que als 17 anys va ser cridat a files durant la Gerra Civil i va formar part de la Lleva del Biberó.

Les persones que vam treballar amb ell el recordarem sempre com una bona persona, un home lluitador amb una vitalitat i força de voluntat fora de l’habitual en qualsevol de les tasques que es proposava tirar en davant.

Descansi en pau, mestre Godall.

PERE SERRA VILAS

TARRAGONA

Cinemes plens

Aquests últims dies l’efecte promocional dels Oscars provoca que moltes sales de cinema exhaureixin entrades per veure algunes de les pel·lícules guardonades, en una collita d’una qualitat excepcional. Títols com La La Land, Moonlight, Manchester frentre al mar o El viajante arrosseguen multitud d’espectadors inquiets que de ben segur que no surten decebuts de la seva tria. Són fets que et reconcilien amb el setè art.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET