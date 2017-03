Cartes a la Directora 20/03/2017

Un altre Godó sense Sant Jordi?

Llegeixo al diari que enguany se celebrarà la 65a edició del trofeu de tenis Comte de Godó (del 22 al 30 d’abril). A part de l’excel·lent cartell de jugadors, l’article també fa esment de les millores tecnològiques que s’hi introduiran, de l’aprofitament d’espais del club, de la sostenibilitat. Però ni una paraula de si aquest any es posarà remei a una de les situacions més esperpèntiques, que es repeteix any rere any: la total invisibilitat de la diada de Sant Jordi durant el torneig.

No demano inundar les pistes de senyeres i roses, però es podria lliurar una comunicació als periodistes esportius estrangers sobre la festivitat perquè no es quedessin perplexos en veure algunes persones entre el públic lluint roses vermelles i poguessin explicar el que està passant fora del recinte esportiu. O una d’aquelles peces audiovisuals que passen contínuament entre partits podria mostrar l’ebullició cultural i festiva que viu la ciutat per la diada.

En fi, com que el Godó té una audiència milionària de teleespectadors, ¿no seria bona idea aprofitar-ho per donar a conèixer un dels esdeveniments més especials que tenim? ¿No volem atreure turisme de qualitat? Oi que l’esport és cultura? Doncs que es noti!

MÒNICA SAMARRA GARRIGÓS

PAU

Petició a Vicent Sanchis

En primer lloc, voldria felicitar-lo pel nomenament com a nou director de Televisió de Catalunya (que no hauria de dir-se TV3, perquè no és la tercera d’enlloc sinó la primera de Catalunya). Pels seus articles conec el seu compromís amb Catalunya i la llengua catalana.

Si un del motius de la dimissió del seu antecessor és la pèrdua d’audiència de la cadena, la causa de la meva deserció és la pèssima i vergonyosa qualitat de la llengua en la programació. En algunes sèries es diuen més castellanismes que paraules correctes, s’utilitzen estructures castellanes traduïdes literalment, i en programes com Polònia i Crackòvia hi ha una excessiva presència del castellà, com si no hi hagués prou televisions en castellà.

He conegut professors de català que tenen problemes a l’hora de corregir castellanismes a nouvinguts perquè diuen que “a TV3 ho diuen així”.

Espero que amb vostè, senyor Sanchis, Televisió de Catalunya torni a ser la que va fer que molta gent deixés de dir bussó o acera per dir bústia o vorera.

JORDI AZNAR I MARTÍNEZ

BARCELONA

A tots els demòcrates

Es pot estar a favor o en contra del moviment independentista català. Són dues opcions polítiques oposades però legítimes. En una societat civilitzada farien un referèndum per prendre una decisió de manera democràtica i pacífica. No és el nostre cas.

Aquí s’ataca i es criminalitza l’independentisme amb tota mena de mentides per confondre l’opinió pública, se’l presenta com una manipulació de polítics corruptes que mantenen enganyats milions de catalans, s’elaboren informes falsos dels seus líders... Arribar a dir, com han fet mitjans de comunicació espanyols, que el nivell de violència a Catalunya no s’ha vist ni en els anys més durs al País Basc no és només una mentida menyspreable sinó també molt perillosa.

Per a tots els demòcrates és un imperatiu ètic manifestar clarament la nostra repulsa, ara que som a temps d’evitar possibles accions inacceptables, per evitar qualsevol complicitat. Però són pocs els demòcrates no independentistes que ho fan a Catalunya, i menys encara a Espanya.

Mentre el TSJC inhabilitava Mas, Ortega i Rigau pel 9-N, Pérez de los Cobos, president del TC, declarava en deixar el càrrec que un tema polític com el procés independentista requereix negociació i no pot ser solucionat pels tribunals.

JAUME GARCÍA RUIZ

MANRESA