Cartes a la Directora 25/03/2017

La tecnologia ens controla?

L’altre dia vam veure un vídeo a YouTube segons el qual fa poc han descobert que una marca coneguda incorpora a les bateries del mòbil un xip que pot controlar on som i un micròfon per escoltar les converses. És realment cert, això?

Aquests elements es poden trobar quan desenganxem l’etiqueta de la bateria del mòbil. És increïble que avui en dia una gran quantitat de persones puguin tenir tan controlada tota la societat fins a arribar al punt que ni tan sols a casa nostra puguem tenir intimitat, i ens trobem sota vigilància d’un aparell electrònic.

Qui pot tenir tant d’interès a controlar-nos?

ANNA GÓMEZ ESTEVE I LAIA MARZÁ FERRERES

BARCELONA

Bona fira, ferriolers!

Avui, dissabte 25 de març, i demà, diumenge 26, tenim fira a Son Ferriol i els veïnats sortiran orgullosos al carrer a presumir de barriada davant dels seus convidats i dels milers de visitants que cada any atreu la fira.

Ferriolers, serà un bon dia per sortir al carrer i celebrar que les obres de l’autopista han quedat aturades i que cada dia sofriu el caos circulatori que provoca deixar el tram que passa per davant de Son Ferriol sense acabar, i que la direcció general de Carreteres encara no sap quan acabaran les obres.

Ferriolers, sortiu al carrer i celebrau que no tenim institut de secundària tot i que fa més de 30 anys que ho demanam, i que la conselleria d’Educació pareix que no ens ha inclòs en el llistat de nous instituts per als anys vinents.

Ferriolers, sortiu al carrer i celebrau que l’Ajuntament de Palma té doblers per expropiar terrenys i per fer un carril bici al camí Salard, que connectarà la barriada del Rafal amb la barriada del Nou Llevant, i que aquest mateix Ajuntament no té doblers per comprar el terreny per a un institut a Son Ferriol.

Ferriolers, sortiu al carrer i celebrau l’ampliació de l’aeroport de Palma i l’impacte que pot tenir sobre la salut dels veïns més propers a Son Ferriol.

Ferriolers, sortiu al carrer i celebrau els robatoris i atracaments a punta de pistola als carrers de la nostra barriada, i que aquest estiu els pocs policies que tenim probablement patrullaran les zones turístiques.

Ferriolers, celebrau que gràcies a tots vosaltres aquest és el panorama que tenim a la nostra barriada. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Bona fira!

FRANCISCA TUGORES

PALMA

Un Tour de França a casa nostra

Des de dilluns i fins demà, diumenge, se celebra la Volta a Catalunya, una prova de ciclisme en ruta en set etapes i amb un gran prestigi internacional.

La prova compta amb la participació dels millors líders per etapes del món, com Chris Froome (vigent guanyador del Tour de França), Romain Bardet (segon lloc al darrer Tour de França), Alberto Contador i Alejandro Valverde.

Cal destacar que aquesta prova s’està començant a fer un lloc en el món ciclista com un Tour de França en petit per la seva ambició, que la converteix en una de les voltes per etapes més importants, més emocionants i més muntanyoses (perquè de muntanya aquí no ens en falta) del món.

Així que els convido a gaudir d’aquest magnífic espectacle i a descobrir el ciclisme més enllà de les tres grans voltes (Tour, Giro i Vuelta). Els ben asseguro que val la pena.

ARNAU SOLER I SALES

BARCELONA

El teatre: una eina educativa

Dilluns, 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre. Al meu entendre, el teatre és una activitat formativa i un exercici de responsabilitat compartida en què el jo i el tots s’han de conjuntar a partir de la implicació i de la lliure acceptació d’un compromís. Es tracta, per tant, d’una eina educativa de vital importància.

Educar mitjançant el teatre comportaria una sèrie de condicions: estar convençut de les seves possibilitats pedagògiques; comptar amb els suports necessaris per poder desenvolupar projectes; elaborar un pla de treball, disposar dels elements necessaris per poder-lo desenvolupar, portar-lo a terme i avaluar els resultats periòdicament per aplicar possibles mesures correctores, i, finalment, fomentar, potenciar l’activitat teatral i perseverar amb l’objectiu que se li atorgui el reconeixement que mereix.

Com a conseqüència, i amb motiu del Dia Mundial del Teatre, voldria reivindicar la incorporació del teatre a l’escola a nivell curricular.

D’altra banda, per descomptat, demano la reducció de l’IVA cultural. La cultura no ha de ser un article de luxe.

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT