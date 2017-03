Cartes a la Directora 26/03/2017

Pares perfectes per a fills perfectes

Treballo amb nens des de fa anys en una granja escola i tinc la sensació de veure cada dia més pares obsessionats per ser perfectes, amb una por profunda a equivocar-se i molta facilitat per sentir-se culpables, com si amb la seva perfecció volguessin assegurar-se uns fills perfectes, és a dir, que compleixen el pla de vida que els tenen programat, pel que sembla, al mil·límetre: anglès fluid als 8, esportista d’elit als 12 i cum laude als 18.

Veig pares que condicionen la seva felicitat als èxits dels fills, motiu pel qual mediten fins a l’extrem totes les tècniques educatives existents, no fos cas que s’equivoquessin, consulten cuidadosament cada pas als llibres, com si hi haguessin de trobar totes les respostes correctes, i controlen els professors i entrenadors perquè treguin el màxim potencial de les seves criatures, no fos cas que per culpa de les variables el pla perfecte s’ensorrés.

Aquests nanos, lògicament, senten una pressió brutal. “La felicitat dels papes depèn de mi”, diuen alguns. I això els fa por, molta por, i els crea tanta inseguretat que cada any trobo més adolescents que es rebel·len bruscament perquè no ho suporten, i dinamiten el pla perfecte, els pares magistrals i el suposat fill o filla ideal.

De veritat que cal tanta perfecció? Podem calmar-nos tots, deixar els plans mil·limètrics i permetre als nanos que siguin, simplement, nanos?

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Agraïment sincer

Dimarts a la tarda tornant a casa, al carrer Cienfuegos, al barri del Congrés de Barcelona, vaig ensopegar en el forat d’un arbre, amb tanta mala sort que vaig caure de cara a terra. L’impacte va ser sonat i ràpidament em van ajudar un grup de veïns i veïnes que hi havia a prop.

Estirat a la vorera i mig estabornit, em van aturar l’hemorràgia, em van donar ànims, van fer venir una ambulància i van avisar la meva dona. L’ambulància em va traslladar a l’Hospital de Sant Pau, on van descartar qualsevol fractura o problema neurològic. Al cap de poques hores tornava a casa amb la meva família, masegat i adolorit, però en bon estat.

Vivim temps d’incerteses i desconsideració, en què sembla que res funciona com caldria. Malgrat això, encara som capaços de mostrar-nos humans i oferir ajuda a qui la necessita.

Visc al barri del Congrés des de petit, però no conec les persones que em van atendre desinteressadament en una clara mostra de solidaritat i bon veïnatge. Vull expressar-los el meu profund agraïment, així com al personal sanitari que em va atendre a l’ambulància i a l’hospital. Entre tots fem barri. Entre tots fem comunitat.

ANTONI LÓPEZ BALLESTEROS

BARCELONA

Rodin i Clarà

París commemora el centenari de la mort d’Auguste Rodin (París, 1840 - Meudon, 1917), considerat el “maître incontesté et monstre sacré ” i pare de l’escultura moderna, amb una magna exposició al Grand Palais i al museu que porta el seu nom, que va ser la seva casa-taller, amb un magnífic jardí on s’exposen moltes de les seves obres, i que l’artista va llegar a França. Per fer patent l’homenatge -a França les coses de l’art és fan com cal- s’ha emès una moneda de 2 euros amb l’efígie d’El pensador. Catherine Chevillot, directora del museu parisenc, ha manifestat: “Rodin és una estrella i ho comprovo en els meus viatges a la Xina o Llatinoamèrica”.

El màxim escultor del Noucentisme, Josep Clarà (Olot, 1878 - Barcelona, 1958), que va ser alumne de Rodin, també va fer donació de la seva valuosa obra -juntament amb la casa-taller i el jardí- a l’Ajuntament de Barcelona, que, d’acord amb el compromís adquirit, va inaugurar-hi el Museu Clarà. Però, ai!, en un moment determinat, els manaires de la casa gran van decidir eliminar el museu i dispersar la seva obra “per donar-li més visualitat”. D’aquesta manera van transformar el Museu Clarà en Biblioteca Clarà, una biblioteca de barri. A l’acte d’inauguració, la que va ser model predilecta de Clarà, Adela Puigdengolas, va dir al regidor de Cultura Ferran Mascarell: “¿Així que per vestir un sant n’heu de despullar un altre?” Barcelona és la ciutat dels prodigis...

JORDI PAUSAS

PARÍS

Publicitat sexista

Últimament m’he estat fixant en els anuncis que solen aparèixer a la televisió i m’he adonat que la majoria són bastant degradants per a la dona.

Per què sempre surten dones amb poca roba? Per què, encara que un anunci no sigui de cosmètica, les dones han de sortir ensenyant alguna part del cos?

Les coses ja haurien de ser diferents en el segle en què ens trobem, no creieu?

AIDA NOFRE VILÀS

BARCELONA