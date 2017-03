Cartes a la Directora 27/03/2017

Ell ja ho sap

Rajoy vindrà demà per anunciar-nos un devessall de bones noves, bàsicament en forma d’inversions que haurien de caure sobre aquesta nostra terra com el mannà. Esclar que no ens el creurem: massa promeses i pressupostos incomplerts perquè ens ho tornem a empassar.

Aquest home, que sovint tractem de tanoca i curt de gambals, per a mi és un dels polítics més llestos, recargolats i maquiavèl·lics del món. S’ha empescat el personatge del Rajoy dropo, fumador de puros, despistat i lector del Marca, que li ha permès netejar sense pietat el seu entorn i fer el que li ha donat la gana.

No ens el creurem i ho sap. Però no el preocupa, perquè els destinataris del seu missatge no som pas els catalans, i menys els independentistes. Ho són els unionistes d’aquí i d’allà, la premsa afí i la premsa internacional. És un capítol més de la inexistent operació diàleg per poder dir que ell ja ens n’ha fet, d’oferiments, i que els díscols catalans no en fem cas.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Catalunya i Flandes: som tan semblants?

Soc belga, de Flandes, però fa molts anys que visc a Catalunya. En tots aquests anys sovint m’han preguntat si simpatitzo amb la causa política catalana, pensant que és igual o molt similar a la flamenca. Tanmateix, francament no hi veig tantes similituds.

Sense entrar en detalls, els flamencs són majoria; Bèlgica és un estat federal i a Flandes hi ha, en conseqüència, més autonomia, tant política com econòmica i social.

És cert que l’idioma també és minoritari, però veig més semblances, per exemple, en el caràcter de la gent: persones serioses, treballadores, tancades, però que, un cop passada la barrera dels primers contactes, són amics per sempre.

KATRIEN DE VOS

BARCELONA

Miratges automobilístics

Moltes vegades, quan viatges a un nou país o a una nova ciutat, fixant-te en els cotxes que circulen per les carreteres i els carrers pots arribar a saber com és l’economia d’aquell indret.

Amb les mesures que es volen aplicar a la ciutat de Barcelona per vetar els cotxes vells, quan algú de fora vingui a la nostra ciutat podrà pensar que és en un lloc on els seus habitants tenen una economia ben folgada.

El que passarà serà que hi haurà més persones endeutades i, de ben segur, els pobres seran encara més pobres.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Dia Mundial del Teatre

Avui, 27 de març, se celebra el Dia Mundial del Teatre. Com cada any, s’ha encarregat l’escriptura del manifest d’aquesta diada a una personalitat internacional de l’escena. L’escollida aquest cop ha sigut la gran actriu francesa Isabelle Huppert, que entre altres reflexions hi apunta: “El teatre sempre ressuscita. Només està fet de convencions que sempre hem de desmuntar. És així que es manté viu. El teatre té una vida trepidant que desafia l’espai i el temps. Les obres més contemporànies s’alimenten dels segles passats, els repertoris més clàssics es tornen moderns cada vegada que els muntem de nou”.

Us animo a comprovar la veracitat de les paraules d’Isabelle Huppert assistint a alguna de les representacions que ara mateix ofereix la cartellera: La senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda, al TNC; L’ànec salvatge, d’Ibsen, al Lliure; Vides privades, de Noel Coward, al Teatre Borràs, i, en gira per Catalunya, L’hostalera, de Goldoni, o Conillet, amb la immensa Clara Segura.

D’opcions n’hi ha moltes més, i segur que trobareu la vostra per gaudir dels moments màgics i irrepetibles que ens regala una bona funció de teatre!

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET