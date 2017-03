Cartes a la Directora 28/03/2017

Declaracions enverinades

Cada vegada que el senyor García-Margallo obre la boca s’obre la caixa dels trons. Com se li va acudir confessar públicament en una cadena de televisió tots els tripijocs que munta per subornar els representants dels altres països europeus perquè declarin el que a ells els interessa respecte al procés català? Aquesta martingala és reprovable, antidemocràtica, poc elegant i tots els qualificatius negatius que puguem imaginar, però engegar-ho pel broc gros en un programa televisiu, per més que sigui una cadena de la caverna, és, com a mínim, imprudent i se’ls pot girar en contra.

Ha deixat en entredit la credibilitat dels polítics europeus, que segons ell s’han deixat comprar; per tant, es pot deduir que totes les afirmacions que anaven dirigides a engruixir la política de la por no tenen cap valor, que són només foc d’encenalls.

Sembla que se’ls ha “convençut” de fer declaracions favorables a l’unionisme a canvi de favors. Quins favors? Si aquests favors els ha de pagar l’Estat vol dir que els hem de pagar nosaltres, que, mal que ens pesi, encara hi som.

Esperem que el senyor Margallo doni les explicacions pertinents i que la seva relliscada hagi servit per convèncer uns quants indecisos més de la conveniència de marxar d’un estat que, si més no, no ens estima gaire.

GEMMA CEREZO PUMARIEGA

BARCELONA

Cruyff o Arístides Maillol?

El president del Barça vol proposar al consistori de Barcelona que l’actual carrer Arístides Maillol passi a dir-se Johan Cruyff. Volen prendre els honors a un gran artista per donar-los un gran esportista, en aquest cas.

Penso que des de fa un temps a la societat hi ha poc nivell cultural, el mateix que crec que demostra el president del Barça amb la proposta. Espero que la senyora Ada Colau i els seus no facin cas al senyor Bartomeu i que tot segueixi igual.

AGUSTÍ CARBONELL MESTRE

SITGES

Que no ens entabanin una altra vegada

Ja sé que en política no hi ha dogmes, però sí que hi ha fets. Als nens petits se’ls entabana fàcilment, prometent-los coses o amenaçant-los amb l’home del sac. Als grans, tot i que solem ser potser força refiats, ja no és tan fàcil colar-nos-la. Per això, quan els de Madrid diuen als catalans que ens estimen, que ens volen bé, que ens faran una via de tren al costat del Mediterrani o coses semblants, ara ja no me’n puc refiar: m’he tornat gat vell.

Fa massa anys que ens escanyen, especialment des que van començar il·lícitament -i amb gestos fins i tot potser il·legals- a perseguir les nostres llibertats i malmenar la nostra dignitat. Ara només pretenen retenir-nos: els resultem interessants i útils. I prou.

El que més greu em sap és que rebem tots els catalans, també els que voten els partits unionistes. Qui pateix el menyspreu és Catalunya, no només els emancipacionistes. Què bé que m’ha anat escoltar un passatge de la Bíblia: “Allò que l’home veu no és el que val; l’home veu només l’aspecte exterior” ( Primer llibre de Samuel ). ¿Obrim els ulls i sincerem-nos: si ser espanyols fos una sort, seríem tants els que volem decidir? ¿Que no veuen els analistes centralistes que hi ha llocs on no s’ho plantegen pas deixar Espanya ni bojos? Per què? La sinceritat hauria de guiar-nos!

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA

Incerta glòria

Arriba oportunament l’estrena d’aquesta bona pel·lícula d’Agustí Villaronga -amb un Marcel Borràs i una Núria Prims increïbles- per mostrar, precisament, la incerta glòria d’un cinema català on no falta qualitat però que massa cops acaba convertit en una pèssima glòria.

MARTÍ MANCILLA MUNTADA

GRANOLLERS