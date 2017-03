Cartes a la Directora 31/03/2017

Declaracions sinceres

Vaig llegir la carta de Gemma Cerezo del dia 28 de març titulada “Declaracions enverinades”. La seva crítica al senyor García-Margallo la trobo exagerada. Quan hi va haver la primera manifestació independentista recordo que aquest senyor va dir que havia sigut molt pacífica i ben organitzada, però suposo que als seus companys de govern no els devia agradar aquesta declaració, perquè de les següents manifestacions ja no en va dir res, en tot cas que no li agradava això de la independència.

Ara que ja no és al govern, ha dit el que havia fet perquè altres països es mostressin contraris a la independència de Catalunya, la qual cosa tampoc no deu haver agradat als seus antics companys de govern.

CONCEPCIÓ PUIG SANAHUJA

TERRASSA

En defensa del patrimoni de Barcelona

En aquests últims anys Barcelona està perdent molts comerços històrics i singulars.

La pressió brutal del turisme, els especuladors sense escrúpols, la poca convicció i interès dels nostres polítics i l’apatia de molts barcelonins ens han portat on som ara, a la pèrdua progressiva de la nostra història i a convertir progressivament Barcelona en una ciutat sense l’atractiu i interès que van ajudar a crear insignes personatges com Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, Josep Maria Jujol i d’altres.

Per això demano amb insistència a les autoritats competents molta més sensibilitat i respecte per la nostra herència cultural. La conservació del nostre patrimoni arquitectònic també és cultura catalana.

EULÀLIA PERUCHO CORTES

BARCELONA

El vici antibici

Per bé o per mal, el trànsit inharmònic -si no caòtic- no sol ser causat per transports inadequats o infraestructures deficients, sinó per conductes imprudents.

De fet, no se’n salva ningú, però en els últims anys els ciclistes han esdevingut el boc expiatori en matèria d’irresponsabilitat circulatòria: daltonisme semafòric, maniobres temeràries, envaïment de les voreres, menfotisme a l’hora d’adoptar mesures de seguretat... Tot això, combinat amb la laxitud legislativa i sancionadora.

Però no hauríem de fer una anàlisi esbiaixada de la situació perquè, més enllà de la gran quantitat d’usuaris incauts que la desprestigien, la bici és per a mi el transport urbà idoni: sa, sostenible, autosuficient, econòmic, fàcil d’utilitzar, conduir i aparcar, lúdic, familiar...

El veritable enemic de l’asfalt és l’incivisme, no pas la bicicleta. Deixin, doncs, de posar-li bastons a les rodes.

ÒSCAR PUJOL ESCANERO

BADALONA

Piqué i la llotja del Bernabéu

De les declaracions de Gerard Piqué després del partit França-Espanya em quedo amb la referència al que succeeix a la llotja del Bernabéu i la diferència de criteri en la imputació de jugadors del Barça i del Madrid.

El govern espanyol ha deixat expirar el termini per contestar les preguntes parlamentàries d’En Comú Podem sobre una possible evasió d’impostos de Cristiano Ronaldo.

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, no ha respost a les preguntes malgrat que el jugador té oberta una investigació de l’Agència Tributària pels exercicis fiscals 2011, 2012 i 2013. Mentrestant, Messi i Neymar han sigut imputats pels mateixos fets.

Piqué es referia la presència a la llotja de Florentino Pérez i la que era advocada general de l’Estat, Marta Silva, artífex del processament de Messi i Neymar i de fer els ulls grossos amb Cristiano.

La directiva del Barça ha ratificat les paraules de Piqué. Excel·lent notícia.

ANTONI VILANOVA CAS

BARCELONA