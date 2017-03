Cartes a la Directora 01/04/2017

Normativa per a internet i les xarxes

Seria molt desitjable, donada la multiplicitat d’opcions que hi ha a internet i als telèfons mòbils, que hi hagués una certa regulació, de la mateixa manera que hi ha una normativa per als mitjans audiovisuals.

Els grups de WhatsApp, els fòrums, les opcions de comentaris en pàgines web, etcètera, en moltes ocasions deriven en comentaris superflus, un llenguatge malsonant i agressiu i amb usuaris que es fan passar per altres o usen noms inventats.

Crec que seria un encert que, en els grups de WhatsApp, si les entrades no són relatives al motiu de la creació del grup l’administrador doni de baixa l’usuari. A més, en moltes ocasions aquests grups són informatius i és per això que no necessiten confirmació, ni observacions o altres assumptes per part de cadascun dels integrants.

Per als fòrums i comentaris, l’usuari hauria de registrar-se amb un NIF i nom i cognoms reals, amb l’opció d’aprovar o no el missatge que s’envia. Així s’evitarien tonteries, comentaris absurds, afegitons, greuges personals...

Crec que a molts aquestes mesures ens simplificarien la vida.

CRISTINA CASALS MASSÓ

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Aplaudiments a Rajoy

Mariano Rajoy promet l’oro i el moro davant d’una distingida i opulenta concurrència d’una elit econòmica catalana. Forts aplaudiments.

Rajoy, previsible, es mostra generós amb el país. Paga ell o l’Estat? L’ État c’est moi?

Ara bé, reconegut per tiris i troians, hi ha un franc desequilibri entre el que Catalunya aporta al fisc i el que l’Estat li retorna. Els exaltats en diuen espoli i els moderats en diuen diferencial (?).

En definitiva, si ho he entès bé, Rajoy promet una minsa part dels nostres quartos com a bona mostra de concòrdia i diàleg i perquè ens oblidem de referèndums i independències.

Això no és construir ponts, això és pretendre esdevenir summe pontífex! I els que l’aplaudien? Són murris, passerells, fenicis visionaris o badocs? Ai, mare...

JOSEP PARELLADA SERRA

BARCELONA

I si la Ventafocs fos un noi?

No us sembla curiós que els membres femenins de la família despertin més fàcilment connotacions negatives, iròniques o dubtoses que no pas els masculins?

Parlo de les supersogres, les cunyadíssimes o les madrastres que apareixen en pel·lícules, en contes i en tantes converses de la vida real: la madrastra de Hansel i Gretel, la cunyada pesada de la veïna o la sogra del cap, que es fica a tot arreu. Surten en temes de conversa, confidències o disputes entre parelles.

Per què no es parla de la mateixa manera dels homes? ¿Alguna vegada heu sentit una conversa entre homes queixant-se del cunyat, el padrastre o el sogre?

Homes i dones són diferents, però potser ja és hora de desmitificar una mica aquesta mala fama del sector femení.

KATRIEN DE VOS

BARCELONA

On són els intel·lectuals?

A Espanya hi ha una bona nòmina d’intel·lectuals que sovint surten a defensar causes nobles i justes, sobretot de països ben exòtics.

Aquests dies hem vist inhabilitacions per posar urnes, una noia condemnada -a presó!- per uns tuits humorístics sobre Carrero Blanco, un raper amb condemna de presó per unes lletres suposadament ofensives, alts dirigents del PP dient que si la gent vol recuperar els cossos dels familiars que encara són als vorals de les carreteres és per les subvencions, etc.

Jo no he sentit cap declaració d’aquesta elit de les idees. ¿No se n’han assabentat de tot això? ¿Ja els està bé? ¿Estan massa preocupats per la nòmina?

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

A les noies del Barça

Sé que no teniu tant protagonisme als mitjans de comunicació com els nois. Sé que teniu salaris més baixos que ells, i que algunes fins i tot no us hi podeu dedicar professionalment. Sé que no us proporciona prou ingressos, i que per arribar fins aquí heu hagut de fer molts esforços per ignorar els comentaris que us deien que una noia no podia jugar a futbol o que no teníeu cap futur. Crec que per tot això encara té més mèrit haver tirat endavant trencant estereotips i fent el que realment us agrada.

Us mereixeu l’enhorabona per ser el primer club espanyol femení que arriba a les semifinals de la Champions. Molta sort i a seguir gaudint del que us agrada: el futbol.

ARNAU SOLER I SALES

BARCELONA

L’IVA cultural

Ens hem de felicitar per la rebaixa de l’IVA cultural, tot i que en realitat puja dos punts respecte al que tenia abans de la salvatjada que va suposar pujar-lo del 8% al 21%. Encara som lluny de països del nostre entorn. El cinema, que manté el 21%, haurà d’esperar temps millors.

JAUME FERNÁNDEZ

BADALONA