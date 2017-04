Cartes a la Directora 04/04/2017

Per un nou model de Zoo

Voldria donar les gràcies als responsables de la iniciativa ciutadana que planteja una reconversió de l’actual model del Zoo de Barcelona per a aquest exercici de democràcia.

Per fi s’ha presentat un projecte, ZOOXXI, realitzable i sostenible socialment i econòmicament. Amb l’afegit que ha sigut concebut des de la mateixa societat civil perquè sigui la que debati i decideixi el futur del Zoo a través de la participació dels barcelonins.

Els últims anys els diferents governs municipals havien presentat propostes, sense cap èxit, que només reforçaven un model caduc. Aquesta nova idea, en canvi, implica una revolució en la relació de la ciutadania amb els animals que permetrà que tots en surtin beneficiats.

Animo tothom a participar en aquest projecte social perquè Barcelona sigui altra vegada un referent mundial i reforci la seva imatge de ciutat amiga dels animals.

FERRAN GARCIA LÓPEZ

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Catalunya: ara coneixement, després reconeixement

El president Carles Puigdemont i el conseller Raül Romeva han fet una gira per la costa est dels Estats Units, i han visitat les ciutats de Boston, Washington i Nova York.

Els mitjans oficialistes i unionistes espanyols s’han afanyat a explicar que no s’han reunit amb ningú important, ni han aconseguit el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític. Mentrestant, els nostres ambaixadors van fent camí, van de país en país per explicar el nostre projecte d’independència.

Alhora Rajoy continua amb el seu tarannà immobilista: “Jo em limito a fer complir la llei”.

Això ho diu un polític que presideix el govern de l’estat espanyol com a cap del poder executiu, que és president del partit més votat al Congrés, on es dirimeixen les causes territorials, econòmiques i socials com a poder legislatiu. ¿No és feina del poder judicial, amb la fiscalia i els tribunals, fer complir les lleis? Si Rajoy no ho entén així, no faria falta l’executiu!

Diuen que els partidaris del procés tenen massa pressa, i pel que sembla els que tenen pressa són els unionistes, que ja parlen del fracàs del reconeixement.

No és cert: ara ens toca explicar-nos perquè coneguin qui som i què volem, el reconeixement el demanarem després del referèndum si surt el sí, després d’haver redactat i aprovat la nova Constitució, després d’haver fet noves eleccions, després d’haver declarat al Parlament la independència.

Aleshores farem el recorregut per tots els estats del món demanant-los el reconeixement de Catalunya com a nou estat.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Tenim una llibertat d’expressió real?

El diari ARA de dissabte passat, que dedicava el dossier al còmic i als il·lustradors i humoristes per parlar sobre la llibertat d’expressió, em va fer reflexionar.

És clar que la llibertat d’expressió ha d’estar present en la nostra societat. Si s’imposa la censura, al cap i a la fi, s’està imposant una ideologia a la gent (símptoma clar d’una dictadura).

Crec que està bé ser irònic i usar la sàtira, però en determinats casos penso que, tenint en compte les desastroses conseqüències que pot tenir, és millor evitar-la.

Certs casos que hem viscut recentment, com el de la tuitaire Cassandra Vera o el cantant de Def Con Dos, César Strawberry, em sembla que només serveixen per escampar la por i fer que els periodistes o els tuitaires es pensin les coses dues vegades abans d’escriure-les.

Així que de moment em segueixo preguntant: de veritat tenim llibertat d’expressió? Vull creure que sí, però no ho tinc clar.

ARNAU SOLER I SALES

BARCELONA