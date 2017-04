Cartes a la Directora 07/04/2017

Agraïment a una bona persona

Envoltats d’una pluja contínua de males notícies i de l’ambient pessimista habitual, em sembla un somni el que em va succeir fa pocs dies.

Estava aparcant al carrer Joan Maragall de Girona. De sobte, agafada al volant, vaig sentir una gran pressió a l’espatlla i en tot el braç esquerre. Incapaç de controlar els meus moviments, sentia que estava a punt de perdre el coneixement. De forma borrosa, recordo un noi jove, no arribava als 30 anys, que va baixar d’una furgoneta i em va preguntar si estava bé. Em va aparcar el cotxe. Jo em trobava mig inconscient. Em va acompanyar a urgències de la clínica Bofill, i quan em va veure ben atesa, com un àngel baixat del cel, va desaparèixer.

Ja que en aquells moments el meu dolor m’ho va impedir, seria molt feliç si des d’aquí pogués fer-li arribar el meu profund agraïment. Encara queden bones persones! Gràcies!

MIRIAM MORILLA

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Dret a ser enterrat a un preu assequible

Fa uns dies s’anunciava que el consistori barceloní crearà una empresa funerària pública de la ciutat, amb la qual es rebaixarà a la meitat (2.500 euros aproximadament) el cost de l’enterrament.

La iniciativa sorgeix arran de veure que les dues funeràries que controlen els tanatoris de Barcelona ofereixen els seus serveis amb molts extres (com per exemple la música d’acompanyament), que fan augmentar considerablement el preu final.

L’Ajuntament assegura que abaratint aquest servei aconseguirà oferir un enterrament digne amb un cost més baix.

Des del meu punt de vista es tracta d’una gran iniciativa, ja que sobretot trencarà aquest monopoli creat per les dues empreses que gestionaven tot el negoci i posaven els preus que volien, aprofitant-se d’un servei tan essencial i necessari com aquest.

ARNAU SOLER I SALES

BARCELONA

El català a l’‘Espai Terra’ de TV3

Expressions com ara “caure’s”, “donar de menjar”, “posen els ous” (les tortugues, els ànecs...), “calentar” i, de tant en tant, alguna perla de l’estil “no dona peu amb bola” són molt habituals entre els presentadors d’aquest programa de Televisió de Catalunya. Suposo que compten amb l’assessorament de correctors -mai se sap, amb això de les retallades...-, però no sembla que els facin gaire cas.

Senyores i senyors de l’ Espai Terra, estaria bé que, a part de vetllar per la biodiversitat, també tinguéssiu més cura d’aquesta espècie cada dia més amenaçada que és la nostra llengua.

JAUME ALBANELL

SANT CELONI

Barcelona no és per a criatures sordes

Com a representants d’APANSCE (Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya) vam tenir una reunió al novembre amb el departament de festes i tradicions de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona per demanar que, per primera vegada, les activitats de la fira Món Llibre, que se celebra aquest cap de setmana, fossin accessibles en llengua de signes catalana (LSC).

Després de dos mesos i mig sense cap més contacte, la setmana passada ens van dir que el programa de la fira (amb un centenar d’activitats) estava tancat i que només hi haurà un espectacle amb un intèrpret de llengua de signes, Pinocchio.

Per què qualsevol nen oïdor es pot dirigir a aquestes intenses i enriquidores activitats i els petits sords no? Per què se’ls nega als nens sords un dret tan fonamental i universal com és el dret a la informació?

NOELIA HERNÁNDEZ AMO

BARCELONA