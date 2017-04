Cartes a la Directora 11/04/2017

La Unió Europea no es pot aturar

Les successives ampliacions de la Unió Europea (UE), sens dubte necessàries, han provocat que l’entrada d’alguns socis, especialment els dels països de l’Est, facin molt difícil una sensibilitat comuna.

Entre els països del sud, exceptuant Grècia pels errors comesos amb els successius rescats, hi ha un serè reconeixement de tot el que aporta la Unió. No passa el mateix entre els països de l’Est, que potser són els més beneficiats.

La construcció d’Europa sempre ha seguit la regla d’avançar tant com fos possible. Les dues velocitats, en altres temps vistes com una amenaça, poden ser ara, després del Brexit, l’única solució per tirar endavant.

La Unió no es pot aturar. La nostra irrellevància geoestratègica augmenta i la nostra incapacitat per arribar a acords de pes és notòria. Si no avancem per aconseguir més Europa, la nostra forma de vida, una de les millors del món, estarà amenaçada.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

GIRONA

Les feines infravalorades

Trobar feina en aquests temps és força difícil, i encara més una feina que sigui valorada per la societat.

Des del meu punt de vista tothom que assoleix l’èxit ho aconsegueix perquè hi ha esmerçat molts esforços. Els nostres avis acostumaven a treballar sempre en un lloc fix, sense que els despatxessin de la feina per retallades. Tampoc solien criticar els diferents oficis que hi havia en aquells temps.

La societat canvia, i hauríem de canviar la manera de pensar, deixar de banda els neguits i preocupacions per aconseguir i mantenir el lloc de treball, sempre que, això sí, fem bé la nostra feina.

ADRIÁN GONZÁLEZ MARTÍN

BARCELONA

El tramvia per la Diagonal

S’hauria de fer, i com més aviat millor, la connexió del tramvia entre Francesc Macià i les Glòries. El debat tècnic està tancat: tots els estudis demostren que la Diagonal és la millor opció.

L’únic problema és polític. Els partits de l’oposició saben que el tramvia serà un èxit que superarà totes les previsions. A més de donar servei a Barcelona i l’àrea metropolitana, revitalitzarà el comerç a tota la zona.

El que realment preocupa els partits és que Colau s’emporti l’èxit. El PDECat parla despectivament del “tramvia de la Colau”. S’equivoquen o no tenen memòria. El tramvia és el gran projecte de CiU, que el va dissenyar quan governava a la Generalitat. I també del PSC, que hi va donar suport des dels municipis metropolitans.

Que l’interès partidista no deixi passar l’oportunitat de fer aquesta infraestructura de transport que posarà Barcelona entre les ciutats amb un millor transport públic, que significa més qualitat de vida i menys pol·lució.

XAVIER IBÁÑEZ PUENTE

BARCELONA

Tot s’hi val?

Vivim uns temps en què sembla que tot s’hi val. Tothom opina pels descosits de qualsevol tema. És veritat que tenim la sort de disposar de molta informació, però això no vol dir que siguem experts en tot. Ens limitem a repetir el que hem llegit, res més, i amb les nostres al·lucinacions sense cap base científica ja ens creiem que som els millors del món.

No critico la llibertat de llegir ni d’expressió. Només demano respecte per coses que per discutir-les amb fonament calen molts anys d’estudi i experiència. Ja és hora que, tenint o no tenint molts coneixements, acceptem que qui ha de resoldre un problema ha de ser la persona experta. Vivim rodejats de savis (això és el que ells és creuen) que no saben valorar el que costa aplicar el que has après.

És hora de respectar-nos més que mai i escoltar millor qui en sap de debò.

ALBERT ALTÉS SEGURA

VIC