Cartes a la Directora 14/04/2017

Baix índex de mortalitat entre els corredors

Un reconegut cardiòleg ha dit en un diari d’Astúries: “Cada cap de setmana enterrem un runner ”. Ho han posat en titulars i se n’han fet ressò molts mitjans.

Amb tots els respectes, li haig de dir al senyor doctor que això no és veritat, gens ni mica. És un assumpte que m’interessa molt i he estat investigant acuradament què és el que ha passat recentment. La conclusió és aquesta: l’any passat, a Catalunya, no va morir ningú corrent. A Espanya hi van morir 9 corredors: a Gijón, Sariñena, Aranjuez, Valladolid, Castelló (dos), Cantàbria, Saragossa i Tenerife. I des del començament del 2017 ha mort un corredor a la mitja marató de Saragossa.

El cardiòleg és un metge eminent, això és indiscutible. Però una cosa és estimular la necessitat de fer-se controls mèdics i una altra és crear alarmisme. Les morts corrent són mínimes en comparació amb l’enorme quantitat de practicants. On s’ha de posar èmfasi és a l’hora d’intentar reduir el sedentarisme -el segon factor de risc a Occident-, que, com ha dit el departament de Salut, és la causa de més de 3.000 morts a l’any a Catalunya.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA

‘Oh happy catalan’?

Al marge de la popularitat televisiva del programa Oh happy day, voldria subratllar l’evident anglomania lingüística generalitzada que patim.

Volem ser moderns per la via anglòfona: els guanyadors de l’ Oh happy day, els Friendship Sound, van guanyar la final davant les Sound Six i els Not Name, després de vèncer, entre d’altres, les Jukebox i els Obmud, i ho van trobar tot molt guai i molt bestial.

Què ens està passant? ¿Cal que tots, programa inclòs, es posin un nom anglòfon per semblar més moderns i més fashion? ¿La nostra llengua no els suggereix cap altra possibilitat de nom?

Tot plegat no fa cap favor al català i cada vegada en trobem més casos. A Igualada, per exemple, amb el Night Glow, que cada any posa fi a l’European Ballon Festival; amb el Rec.0 Experimental Stores; amb el Nuvist Fest; amb l’Urban Running Night Show; amb el club de lectura Chick-lit; amb The European Knitwear Fair BSTIM, i amb el primer hospital simulat d’Europa, el 4D Health Innovation Simulation Center.

Menystenir la llengua catalana en benefici d’una altra que gaudeix d’infinites cobertures internacionals, de la preeminència en el sector de les noves tecnologies i de milions de parlants per tot el món és frenar l’evolució de la nostra bella manera de comunicar-nos i d’explicar-nos el món.

JOAN PINYOL COLOM

CAPELLADES

Carrers sense ombra

Tot just ha començat la primavera, els termòmetres s’enfilen a unes temperatures diürnes pròpies de l’estiu. Passejar pels nostres pobles es converteix en una activitat feixuga.

Trobar una plaça amb ombra fresca per protegir-te i prendre un refresc, un llarg recorregut per poder caminar o córrer o una vorera amb ombra esdevé una tasca gairebé impossible.

Els pocs exemplars d’arbres de les nostres rambles o dels nostres carrers pateixen cada any unes podes tan brutals que més aviat semblen pals d’escombra, privats així de complir la seva funció natural: fer ombra i donar frescor al caminant.

Per què aquesta obsessió dels consistoris de mutilar les capçades dels arbres? No volem tenir fulles a la tardor “perquè embruten”. Doncs ara, a més de 25 graus, tampoc tindrem ombra!

La natura no entén de calendaris, es regeix per la temperatura ambient, que el canvi climàtic ja s’està encarregant de trastocar de manera imparable. Llàstima que els homes no se n’adonin.

LOLA ARPA VILALLONGA

PERATALLADA