Cartes a la Directora 18/04/2017

Oda als avis i les àvies

Aquests dies de Setmana Santa hi ha hagut vacances escolars i moltes criatures deuen haver passat uns dies amb els avis mentre les mares i els pares treballaven. El vincle que es pot establir entre aquestes dues generacions és diferent, especial i únic.

Els avis ja no tenen les obligacions pròpies de l’educació i la criança i, en canvi, tenen la saviesa d’haver viscut unes experiències que quan són explicades serveixen als nets per aprendre i créixer.

Hi ha molts tipus d’avis: avis proactius que busquen activament el contacte amb els nets i quasi entren en competició amb els altres avis per la seva atenció; avis reactius que no tenen tanta necessitat de veure els nets per iniciativa pròpia però que hi són quan els necessites; avis excursionistes, cangurs o juganers; avis “et porto al cinema i a berenar” ; avis culturetes que et porten a exposicions; avis severs o afectuosos...

Sigueu com sigueu, avis i àvies, gràcies per ser-hi per als nostres fills i filles. Que ells puguin gaudir de vosaltres durant molts anys més, i vosaltres d’ells.

KATRIEN DE VOS

BARCELONA

Els hi posem fàcil

El senyor Bonvehí diu el que no hauria de dir on no ho hauria de dir (¿no sap que avui tots portem aparells diabòlics a les butxaques?). A qui l’ha enregistrat li falta temps per esbombar-ho. Tots ens hi aboquem a sucar-hi pa. Ara el senyor Bonvehí, o el seu partit, volen portar el tema a la fiscalia. Me’n faig creus de tot plegat!

Tornem al principi: per què aquest home diu el que diu? És del partit que està tirant endavant el procés amb les dificultats que tots sabem. Si no hi creu, que deixi el seu lloc i que l’ocupi un altre. I per què qui ho enregistra ho escampa? Per interessos miserables de partit? Perquè això només pot fer mal al procés i al país. I per acabar-ho d’adobar, en lloc de deixar-ho córrer diuen que ho volen portar a la fiscalia! Que no saben per a qui treballa aquesta gent? Que no saben que si ho admeten -que ho admetran- només serà per escampar-ho més i fer el màxim mal al nostre país?

Amb episodis com aquests els unionistes d’aquí i de Madrid aplaudeixen amb les orelles. ¿No us sembla, polítics nostrats, que no caldria que els hi poséssim tant fàcil?

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Esclavatge en ple segle XXI

He quedat esgarrifada i molt trista de llegir la notícia que a Líbia es feia un mercat d’esclaus en ple segle XXI. Com pot passar una cosa així?

Diu la informació que es posen a la venda homes, dones i nens en places i aparcaments públics. Tots tenim a la ment escenes de novel·les i pel·lícules que descrivien fets com aquests, però sempre en uns temps passats. Em costa d’entendre com es pot permetre que passin aquestes coses. ¿L’ONU no té mecanismes que puguin aturar aquesta barbàrie?

ROSA MARIA MARTORELL I MASCARÓ

BARCELONA

La processó, també a la carretera

Diumenge, 7 de la tarda. Inici de l’operació tornada de Setmana Santa.

Entrem a l’AP-7 en direcció Barcelona. A tots els panells no paren d’avisar-nos que hi ha retencions diverses i trànsit dens.

Observem que ja tenen preparats els cons per al carril addicional i ens n’alegrem. Però res: continuem amb caravana i a l’alçada de Sant Celoni... carril addicional tancat. Només tenen previst obrir-lo el Dilluns de Pasqua.

Suposo que deu ser per no perdre el costum que, per Setmana Santa, també toca passar per aquesta processó de les carreteres.

GEMMA COBOS

BARCELONA