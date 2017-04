Cartes a la Directora 21/04/2017

Mes d’abril literari

És en aquest mes d’abril quan apareixen els llibres dels grans escriptors, tant dels que ho són per la seva trajectòria literària com pels que ho són per la seva trajectòria mediàtica. Fins a mitjans de mes hi ha un bombardeig continu de novetats tant en els mitjans especialitzats com a través de les pàgines web.

És com si el lector, habitual o no, no tingués sentit crític propi, com si només allò que no fan més que publicitar les editorials sigui el gran llibre de l’any, com si només aquells escriptors que tenen renom hagin escrit el gran llibre. I tot en una boja cursa contra rellotge per veure qui ven més.

És ben cert que gràcies a les commemoracions de Cervantes o Shakespeare, a la diada de Sant Jordi i a la Fira del Llibre les editorials i els escriptors faran el seu agost particular, però no s’adonen que el lector habitual, el que llegeix de veritat durant tot l’any, cada vegada més busca noves emocions i lectures més noves, més fresques, que li arribin a aquest lloc que només ells coneixen i, sobretot, sense importar la data del calendari en què es publica.

PAU MARQUÈS COMERMA

TERRASSA

Els beneficis de la independència

Quins beneficis ens reportarà la independència? Si feu una enquesta la gran majoria de la gent no sabrà citar-ne cap, a part de tòpics com que Madrid ens roba i similars.

Crec que el que més afavoriria l’independentisme entre els catalans seria una declaració del que ens aportarà la independència, com ara: quan siguem independents s’eliminaran els peatges de les autopistes, l’IVA baixarà tres punts, pujaran les pensions i es reduiran les esperes als hospitals i als jutjats. Perquè, si no és per a això, on aniran a parar els divuit mil milions d’euros anuals que diuen que no tornen a Catalunya? A les butxaques dels polítics? Per a això no calia la independència.

Fins que la gran majoria de catalans no repeteixin com un mantra els beneficis de la independència que arribaran a cadascun d’ells, no crec que el procés arribi a bon port.

Sisplau, informeu sobre què hi guanyarem els catalans, perquè prometre els accessos al port o el corredor mediterrani no farà augmentar el vot de cap votant indecís.

Elimineu els peatges, ja superamortitzats, i tindreu una munió de votants esperant l’endemà de la proclamació de la independència per aixecar les barreres al crit de “Visca Catalunya”. Serà una festa.

ALFONS BRU MOYA

BARCELONA

Literatura i dansa

El 23 d’abril se celebra el Dia Mundial del Llibre i la Rosa. Especialment la rosa roja, ja que conta la llegenda que va brotar de la sang del drac que Sant Jordi va matar. La diada del llibre se celebra en honor de Shakespeare i Cervantes, que van morir un 23 d’abril.

Atesa la proximitat del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril), ho aprofito també per felicitar tots els ballarins i tots els artistes de totes les disciplines, tant clàssiques com contemporànies.

Escriptors i dansaires, moltes felicitats en el dia commemoratiu de la vostra disciplina o art.

Visca l’art i els seus creadors!

MERCÈ MORA I CORDERROURE

LLEIDA

Maltractament ocult

Malauradament, el maltractament i denigració cap a la dona és molt habitual avui en dia. Com és possible en ple segle XXI? De vegades certes persones ho veuen com un fet normal per culpa de l’educació que els han inculcat i de la societat que entre tots ens hem creat.

DIANA BURGOS SANTAMARIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT