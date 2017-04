Cartes a la Directora 28/04/2017

Agraïment als professionals sanitaris

Quasi no vaig al metge, ara bé, quan he d’anar al CAP ho aprofito per fer una llista dels dolors que arrossego i que voldria consultar.

Vaig informar la doctora que tenia una llista de quatre consultes sobre la meva salut. La seva resposta em va deixar pensativa: “Només puc atendre’n dues, per a les altres demana hora. Tinc deu minuts per pacient i vaig amb dues hores de retard”. A cop fred em vaig sentir ofesa. Però després vaig agrair la resposta. Em podria haver atès de qualsevol manera, i en canvi va preferir citar-me un altre dia i atendre’m amb calma.

A la sanitat pública catalana tenim mancances pel que fa a infraestructures i recursos materials, però l’equip de professionals que ens atenen mereixen tot el meu respecte. Ens ofereixen un servei de màxima qualitat tot i les dificultats. És per això que des d’aquí voldria manifestar-los el meu agraïment sincer.

MARTA CATALAN TORAN

ARENYS DE MAR

Repensem Sant Jordi

La diada de Sant Jordi ha tornat a ser un èxit de públic i vendes. Hem de felicitar-nos per haver consolidat aquesta tradició tan nostra. No obstant això, hem de ser també autocrítics i plantejar-nos una sèrie de preguntes amb ànim d’evolucionar.

En primer lloc, per què barregem amor i cultura? No hauríem d’organitzar-ne dues, de celebracions? Una per mostrar l’estima a persones properes i una altra per mostrar l’estima als llibres i altres produccions culturals que ens ajuden a enriquir-nos espiritualment.

En segon lloc, per què si és una diada reivindicativa de la cultura catalana que mobilitza milers de persones no ha estat mai declarada com a dia festiu oficial a Catalunya?

En tercer lloc, per què no hem sabut exportar aquesta tradició fora de les nostres fronteres? Certament, l’any 1995 la Unesco va declarar el 23 d’abril Dia Internacional del Llibre, però ¿realment se celebra més enllà de les nostres fronteres?

OMAR PÉREZ CASTÁN

BARCELONA

Dret a la felicitat

A la Declaració d’Independència dels Estats Units se cita com a drets dels seus ciutadans el dret a la vida, a la llibertat i a la recerca de la felicitat. Poden semblar, en el món que vivim, uns objectius quimèrics o fins i tot ingenus.

La democràcia ha demostrat que és escassa per a l’obtenció d’aquests drets. Però hi ha complements en el seu exercici que hi ajuden: els referèndums, que donen oportunitats als ciutadans de fer present les seves preferències. El fet de ser consultat dona un plus de felicitat. Ser preguntat és ser tingut en compte, i això sempre agrada. Als cantons suïssos fa anys que fan molts referèndums i és comprovat l’augment del benestar i de la felicitat.

Només podrem dir que tenim un estat de dret si hi ha protecció en l’exercici dels drets de participació i consulta. Així ho reconeix el Tribunal Europeu de Drets Humans. És en la participació on es mostra la maduresa política dels ciutadans.

Per tot això, sí al nostre referèndum.

JORDI BUFURULL GALLEGO

BARCELONA

Jo confesso

No m’havia trobat mai en una situació tan compromesa i feixuga com la de les dues últimes setmanes. Van implantar una pròtesi de genoll a la meva esposa i va començar la meva veritable odissea, ja que vaig haver de fer-me càrrec de les feines habituals de la llar, tota una aventura i un maldecap per a un home que ho ha trobat sempre tot fet i pastat.

Preparar esmorzar, dinar i sopar per a la família, carregar la rentadora i estendre la roba, posar el rentavaixelles i recollir-lo no és cap broma, és un repte que els homes hauríem de tenir present per valorar l’esforç que representa la feina de casa en molts casos per a les nostres esposes o qualsevol persona que se’n faci càrrec.

PERE SERRA VILAS

TARRAGONA