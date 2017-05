Cartes a la Directora 24/05/2017

‘Youtuber’, una professió estable?

Fa uns dies vaig veure a les notícies uns pares que feien la vida impossible al seu fill amb tota mena de bromes pesades per gravar-ho i publicar-ho després al seu canal de YouTube. L’exemple nefast d’aquests pares evidencia fins on poden arribar algunes persones per aconseguir un grapat de “m’agrada” i nous subscriptors als seus canals de YouTube.

M’impressiona aquest nou fenomen dels youtubers. Com alguns nois i noies poden guanyar milers d’euros pel fet de gravar-se jugant a un videojoc o explicant les seves vivències, i com les marques els utilitzen per promocionar els seus productes. Em pregunto què faran quan passi aquesta moda i ja no siguin un reclam. Si ja s’ha donat el cas d’actors i actrius amb experiència que han caigut en depressions perquè han perdut popularitat, ¿com afectarà aquests adolescents no poder viure de la seva afició i haver de treballar al món real?

SÒNIA RABELLA MARTÍNEZ

MONTCADA I REIXAC

Adeu, Barcelona

Viure al centre de Barcelona és tota una aventura. Si anem a comprar un producte en una botiga del centre, hem d’esquivar turistes constantment per arribar sense demora al nostre destí. Si decidim anar a una terrassa que fa bona pinta, la resposta que rebem és “Hello, it’s closed ”. Tornem passejant a casa i... quina pudor de pixum! Decidim fer un vermut al Raval, desgraciadament massa a prop de la Rambla: 10 euros. Vaja, ens han pres per turistes. Ens recomanen una gelateria i hi anem: som els únics locals fent cua. A la Rambla les floristeries han donat pas a parades amb gelats i creps per a turistes. Ens fa la impressió que vivim en un decorat fet per al turisme barat, regat d’alcohol i paelles congelades.

D’aquí poc, però, ens fan fora del pis on fa temps que viu la meva parella. No ens en fan fora, sinó que ens apugen el lloguer 200 euros. I no ens rebaixen ni un cèntim encara que arreglem el terra, que està en pèssimes condicions, o el minúscul bany. Si ens els arreglessin esclar que ens hi quedaríem, pagant els 200 euros més. Però, esclar, el mercat de Sant Antoni està a punt d’obrir les portes i hi ha qui pagarà això i més per aquestes condicions.

Nosaltres, però, seguirem passejant per Barcelona. L’altre dia, tot pujant per un carrer del Gòtic, trobem un bar, un bar autèntic que il·lumina un petit carreró que s’amaga de mirades curioses. La meva parella diu: “Mira que bonica que és la Barcelona de veritat”. Aprendrem a estimar altres barris. Així som els locals, els que ens quedem i tornem als barris.

ANDREA GUILERA ALONSO

BARCELONA

Clixés

Fa vuit anys que visc fora d’Espanya. Treballo en una organització de recerca internacional a França, on hi ha persones d’arreu del món. Allà he après a diferenciar les nacionalitats per l’accent de l’anglès que parlen. El meu anglès no té un accent espanyol gaire marcat, així que és molt habitual que em preguntin d’on soc, una pregunta comuna en un entorn internacional. Saber la nacionalitat del teu interlocutor és útil per establir una bona comunicació.

Quina és la teva nacionalitat, em pregunten, el clàssic “ Where are you from? ” La meva resposta ha variat els últims anys. Al principi deia que espanyola. No tinc cap problema amb aquesta definició, però la gent, que ha sentit alguna cosa als mitjans, comença a preguntar si soc independentista, si no...

Ara em sento molt còmoda dient que soc de Barcelona. Ni Catalunya, ni Espanya, ni França. Soc de Barcelona i, si he d’anar més enllà, del meu barri, del meu carrer i dels meus pares. Però la resposta que dono és: “ I’m from Barcelona ”. I em sento bé, em defineix millor i ningú em pregunta sobre independentisme, referèndums o història. Ara, els clixés continuen: hi ha qui comença a parlar de futbol i del Barça. Què hi farem!

NOEMI CARABAN GONZÁLEZ

SERGY