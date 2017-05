Cartes a la Directora 25/05/2017

Qui, com i per què adoctrina?

Em referiré només a les noies dels anys 50 i 60, adoctrinades en els estudis de batxillerat i magisteri per la Sección Femenina de FET y de las JONS. Les matèries que impartien eren les “imprescindibles” per a una dona i formación del espíritu nacional (5è de batxillerat: principios fundamentales del nacionalsindicalismo ). Teníem entre 14 i 15 anys!

No puc ni vull oblidar que les alumnes de magisteri vam haver de fer, internes, un curs d’un mes d’instructora elemental del Frente de Juventudes, sense el qual no es podia obtenir el títol de mestra encara que es tinguessin aprovades totes les matèries de la carrera. El llibre bàsic era Textos de doctrina política de José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española i fill del general Miguel Primo de Rivera). Qui sap si va ser tot el que vaig viure i veure durant aquell mes de juny de 1966 el que, anys després, em va portar a llicenciar-me en geografia i història, perquè allò sí que era “adoctrinar”, i no el que els seus hereus afirmen sobre l’ensenyament que s’imparteix actualment a les escoles catalanes. Qui, com i per què tergiversa la història?

GUADALUPE MIRAS BERNAL

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El bisbe de Solsona i l’homosexualitat

Xavier Novell, bisbe de Solsona, diu que l’homosexualitat pot ser causada per la manca de la figura masculina en la família, és a dir, si et falta el pare tens un elevat risc de tornar-te desviat.

El que és paradoxal d’aquest assumpte són dues qüestions que interpel·len el bisbe. La primera, que la ciència ja fa dècades que va deixar ben clar que l’homosexualitat és un fet de la natura humana, i els fets els pots negar però no per això desapareixen.

La segona qüestió que hauria de contestar aquest bisbe és que hi ha molts membres de l’Església que són homosexuals, i fins i tot pedòfils. A aquests quin pare els va faltar? El celestial?

DAVID RABADÀ I VIVES

BARCELONA

De veritat defensem la llibertat d’expressió?

Començaré dient que no soc catòlic. La setmana passada es va celebrar a Badalona un concert per la llibertat d’expressió en què van participar diferents músics i que pretenia lluitar contra la censura. Ara sento que al bisbe de Solsona se’l pot denunciar per haver expressat la seva opinió i haver-se plantejat si els casos d’homosexualitat podien estar vinculats a la figura del “pare absent”.

Davant l’allau de crítiques i denúncies de molts que defensen la llibertat d’expressió pròpia però no l’aliena, jo em plantejo les següents qüestions: sigui certa o no l’afirmació del bisbe, ¿és un insult? Té dret a expressar la seva opinió? M’entristeix que davant d’afirmacions amb les quals no estem d’acord acudim a tribunals constitucionals o a denúncies, i no al diàleg.

Crec en una societat en què totes les opinions puguin ser expressades (sempre que no siguin insults), però cap d’elles imposada. Defenso el dret d’opinar diferent, de criticar i de respondre amb arguments, però no el dret a no deixar parlar.

DANIEL BANEGAS I CUEVAS

GRANOLLERS

Terrorisme a Manchester

Altre cop el terrorisme, més vides innocents robades de manera sobtada i injusta, aquest cop els més innocents: nens i adolescents. Un atac deliberat als més joves, que no en tenen cap culpa i no entenen què està passant ni per què.

Aquest atac traspassa una línia i no ho podem tolerar. Prou d’odi i de terror. Ens hem d’unir per buscar solucions per posar fi a aquests atacs cruels i injustificats, moguts pel fanatisme. És a les nostres mans. No esperem que sigui massa tard.

SHEILA REDONDO GRANDE

CERDANYOLA DEL VALLÈS