Cartes a la Directora 09/06/2017

Moltes gràcies, Carles Capdevila

No em puc estar d’adreçar-te unes paraules d’agraïment. He necessitat uns dies per processar que ja no podré llegir les teves novetats i que m’hauré d’acontentar amb el teu immens llegat ple de paraules màgiques i d’un humor encomanadís.

Et diria tantes coses que no sé per on començar… Haver-te conegut a través d’aquest projecte tan gran, el diari ARA, ha sigut un regal inesperat de valor incalculable. Gràcies per fer que em qüestioni la quotidianitat des de la humilitat i el pragmatisme que portaves tan endins.

La lectura dels articles que recull el teu últim llibre, La vida que aprenc, m’ha omplert de serenor, pau i felicitat. Són un pou infinit d’esperança. Gràcies per fer-me creure que un altre món és possible.

El teu blog m’ha ajudat a ser més bona persona amb els altres, però també a no oblidar-me que soc humana i també m’haig de dir coses boniques. Els teus monòlegs m’han fet riure molt, massa i tot, però sobretot m’han donat llum verda, força i valentia per si algun dia haig d’educar algun menut. Gràcies.

Em sap molt greu el teu traspàs. Per tu, per la teva família, pels teus amics i també per la gent com jo, els lectors. A nosaltres també ens has deixat orfes.

Els que tenim la sort de continuar aquí, et seguirem rellegint. Bon viatge, Carles!

CRISTINA OLIVARES CAPILLA

TERRASSA

Seguretat viària

Quan condueixo intento complir amb rigor les normes de circulació. Si he begut més del compte, tinc son o estic nerviosa em quedo a casa. Ho faig per la meva seguretat i per la dels altres. La senyalització viària és un llenguatge universal expressat amb símbols, tot i que hi ha partits polítics que malgasten els seus esforços a denunciar l’absència del castellà en els senyals a Catalunya. Aquest conjunt de símbols ens informen i ens ajuden a transitar amb seguretat. I també ens prohibeixen, allò que tant ofenia un expresident... Mal exemple, perquè a la carretera la finalitat de les prohibicions és preservar el dret a la integritat de les persones.

Un vianant en un pas zebra ha de ser un semàfor vermell. Una línia contínua no es pot trepitjar (i encara menys si es porta l’adhesiu “Nadó a bord”: siguem pares i mares responsables). Jo gairebé mai supero la velocitat permesa, en cap cas entorpeixo. A vegades el conductor del vehicle que precedeixo gesticula i s’impacienta, i quan em pot avançar no s’oblida de mirar quina cara faig (deu pensar: “Quina toia!”). De prémer l’accelerador en sabem tots, però per un moment s’ha hagut d’adaptar a les normes, no a les meves sinó a les de Trànsit.

Com diuen, la vida és el viatge més meravellós. Que per voler guanyar un minut no la perdem.

MARIÀ OLIVER I CASALS

L’ESQUIROL

Qüestió de dret internacional

En una empresa amb disset socis, si un creu que està mal pagat i és menystingut pels altres es podria queixar i negociar la millora de les condicions. Els socis poden dir-li que això és així perquè ho especifiquen els estatuts de l’empresa. Però si aquest soci vol marxar per crear la seva pròpia empresa no hi ha estatuts d’empresa que valguin, no poden obligar-lo a quedar-se. I això no ho regeixen els estatuts, sinó el dret laboral i mercantil.

I si una part d’un estat vol formar el seu propi estat, això no ho pot regir cap Constitució estatal, perquè no es pot ser jutge i part alhora. La independència de Catalunya no es pot regir per la Constitució espanyola sinó pel dret internacional. La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret d’autodeterminació dels pobles, i això està per damunt de les Constitucions dels estats.

JORDI AZNAR I MARTÍNEZ

BARCELONA