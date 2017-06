Cartes a la Directora 10/06/2017

No el vaig conèixer

No el vaig conèixer, en Carles Capdevila. Vaig començar a col·laborar a l’ARA el setembre del 2011, no feia ni un any que havia nascut el diari. Els col·laboradors no trepitgen la redacció. Com a molt passen per recepció a recollir llibres. No es va donar l’ocasió abans de la malaltia, i tampoc és obligat que els simples col·laboradors hagin de conèixer el director.

La setmana d’aquest Sant Jordi vaig passar per l’ARA. Havia quedat amb en Jordi Nopca. Li vaig dir que m’agradaria molt conèixer en Carles i, si s’hi avenia i trobava el temps i les ganes per fer-ho, que em fes el privilegi de presentar el meu darrer llibre-disc, Sacrilegis. No pas per afany d’aprofitar-me de la seva fama -això seria una indecència intolerable- sinó per un fet molt concret: tanco el meu escrit inclòs al llibre amb una citació seva que diu: “Cantaires i poetes fan bona parella, i aconsegueixen que molts versos arribin al cor o a l’ànima, que emocionin, que inspirin, que transformin”.

Ell havia resumit magistralment allò que jo havia cercat amb devoció durant tot el llarg període de creació d’aquest projecte, finalment -i feliçment- materialitzat. Tenia ganes d’expressar-li l’agraïment, de compartir amb ell allò que jo havia estat capaç de fer seguint, a la insabuda, la seva divisa. M’he quedat amb els Sacrilegis a les mans, a la veu, i, ja estroncat per sempre el desitjat diàleg, només em resta retre homenatge en el proper concert (avui a les 22 h, al Nota 79 de Barcelona) a aquest home tan fi, tan fort, tan intel·ligent, que ha fet curt, i que ha deixat un eco de bellesa i humanitat que serà llarg, que serà etern. Que ens acompanyi sempre.

El meu condol als seus.

VÍCTOR OBIOLS LLANDRICH

BARCELONA

El referèndum

Com tants d’altres a Catalunya, voldria que hi hagués un referèndum amb totes les garanties per decidir com volem ser governats. Òbviament som nosaltres els que hem de decidir com volem viure. Ara bé, un referèndum no és una consulta, ha de ser un referèndum en majúscules, i el que s’està plantejant no ho és.

El referèndum que el Sr. Puigdemont ens proposa no està acordat entre totes les parts que haurien de votar, només hi haurà espai per fer campanya en favor d’una opció, ningú explica què passarà l’endemà d’haver votat, es paga la consulta amb els diners de tots però només l’ha acordat una part, genera malestar en lloc de concòrdia. I, a sobre, no té el suport ni el consens de la comunitat internacional.

Per tant, em sap greu dir que m’abstindré.

CARLES RAMOS I PORTAS

BARCELONA

Cap presó és un model

Els últims presos ja han abandonat la Model. Els focus s’han apagat, i les presons tornaran al silenci mediàtic de la normalitat. Hi ha un consens social sobre la necessitat que existeixin les presons, però ningú les vol al costat de casa. Les volem lluny, amagades, on ningú no les vegi.

La Model és part de la història. Van tancar-hi el president Companys, Ferrer i Guàrdia hi va ser condemnat a mort, hi van assassinar Salvador Puig Antich i Txiki hi va passar la seva última nit. Però al llarg d’aquests 113 anys també hi han passat milers de presos dels que s’anomenen comuns o socials -¿hi pot haver presos no polítics en un sistema basat en la desigualtat?-, alguns tan coneguts com els anteriors, com el més popular de tots, Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla. Per tots ells penso que la Model s’hauria de convertir en un espai de memòria col·lectiva. De la dictadura franquista i de la repressió de totes les èpoques. També un espai de cultura, en homenatge als artistes que hi han passat. Des d’Helios Gómez, amb la imprescindible restauració de la seva obra, la Capilla Gitana, fins al sempre oblidat Ocaña. Un espai de cultura, d’art, i sobretot de memòria. Un espai on s’expliqui que cap presó és un model.

JORDI CAMPABADAL GRAUS

BARCELONA